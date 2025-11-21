Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद शिक्षकों में आक्रोश, 4 बेटियों से सिर से उठा पिता का साया

BLO Heart Attack: एसआइआर प्रक्रिया के चलते लगातार बीएलओ दबाव में है और इसे लेकर जिले में शिक्षक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Nov 21, 2025

BLO-Hariom-Bairwa

बीएलओ की मौत पर घर रोते बिलखते परिजन। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। एसआइआर प्रक्रिया के चलते लगातार बीएलओ दबाव में है और इसे लेकर जिले में शिक्षक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खण्डार उपखण्ड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंवती खुर्द में कार्यरत थर्ड ग्रेड अध्यापक एवं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) हरिओम बैरवा (32) की बुधवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार को बहरावण्डा खुर्द गांव में सन्नाटा पसरा रहा। चार बेटियों के पिता और घर के अकेले कमाने वाले हरिओम की अचानक मौत से परिजन शोक में रहे। गांव में बीएलओ की मौत को लेकर चर्चा बनी रही।

वहीं, अफसरों के बीएलओ पर लगातार बनाए जा रहे दबाव के चलते शिक्षक संघ आक्रोशित नजर आए। गुरुवार को कई शिक्षक संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संगठनों का कहना था कि प्रशासन की ओर से काम को लेकर उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। जिससे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन इन आरोपों को नकाराता नजर आया।

काम के तनाव से परेशान हो रहे बीएलओ

सरकार की ओर से एसआइआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ इन दिनों घर-घर जाकर मतदाता को सत्यापित कर रहे हैं। कई बार मतदाताओं के घर पर नहीं मिलने के कारण उन्हें फिर से मतदाताओं के घर जाना पड़ रहा है। इसके चलते काम की अधिकता और दबाव के कारण कार्मिकों को परेशानी आ रही है।

अकेला कमाने वाला था शिक्षक

मृतक शिक्षक हरिओम बैरवा घर में अकेला कमाने वाला था। वह चार बेटियों का पिता था। लेकिन उनकी मौत से बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। इस दौरान हर कोई अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाता और कोंसता नजर आया।

इनका कहना है

बीएलओ पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया था। न ही उन्होंने फोन पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव बनाकर कोई बात कहीं थी। परिजनों के आरोप निराधार है।
-जयप्रकाश रोलन, तहसीलदार

