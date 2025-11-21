Sawai Madhopur: बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद शिक्षकों में आक्रोश, 4 बेटियों से सिर से उठा पिता का साया

सवाईमाधोपुर। एसआइआर प्रक्रिया के चलते लगातार बीएलओ दबाव में है और इसे लेकर जिले में शिक्षक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खण्डार उपखण्ड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंवती खुर्द में कार्यरत थर्ड ग्रेड अध्यापक एवं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) हरिओम बैरवा (32) की बुधवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार को बहरावण्डा खुर्द गांव में सन्नाटा पसरा रहा। चार बेटियों के पिता और घर के अकेले कमाने वाले हरिओम की अचानक मौत से परिजन शोक में रहे। गांव में बीएलओ की मौत को लेकर चर्चा बनी रही।