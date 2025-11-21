Sawai Madhopur: बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद शिक्षकों में आक्रोश, 4 बेटियों से सिर से उठा पिता का साया

बीएलओ की मौत पर घर रोते बिलखते परिजन। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। एसआइआर प्रक्रिया के चलते लगातार बीएलओ दबाव में है और इसे लेकर जिले में शिक्षक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खण्डार उपखण्ड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंवती खुर्द में कार्यरत थर्ड ग्रेड अध्यापक एवं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) हरिओम बैरवा (32) की बुधवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार को बहरावण्डा खुर्द गांव में सन्नाटा पसरा रहा। चार बेटियों के पिता और घर के अकेले कमाने वाले हरिओम की अचानक मौत से परिजन शोक में रहे। गांव में बीएलओ की मौत को लेकर चर्चा बनी रही।
वहीं, अफसरों के बीएलओ पर लगातार बनाए जा रहे दबाव के चलते शिक्षक संघ आक्रोशित नजर आए। गुरुवार को कई शिक्षक संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संगठनों का कहना था कि प्रशासन की ओर से काम को लेकर उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। जिससे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन इन आरोपों को नकाराता नजर आया।
सरकार की ओर से एसआइआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ इन दिनों घर-घर जाकर मतदाता को सत्यापित कर रहे हैं। कई बार मतदाताओं के घर पर नहीं मिलने के कारण उन्हें फिर से मतदाताओं के घर जाना पड़ रहा है। इसके चलते काम की अधिकता और दबाव के कारण कार्मिकों को परेशानी आ रही है।
मृतक शिक्षक हरिओम बैरवा घर में अकेला कमाने वाला था। वह चार बेटियों का पिता था। लेकिन उनकी मौत से बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। इस दौरान हर कोई अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाता और कोंसता नजर आया।
बीएलओ पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया था। न ही उन्होंने फोन पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव बनाकर कोई बात कहीं थी। परिजनों के आरोप निराधार है।
-जयप्रकाश रोलन, तहसीलदार
सवाई माधोपुर
