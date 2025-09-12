Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: 60 वार्डों वाले इस निकाय में 3 साल भी स्थाई आयुक्त नहीं, विकास कार्य ठप

Sawai Madhopur: सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद एक बार फिर अस्थाई आयुक्त के भरोसे है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 12, 2025

Municipal-Council-Office
सवाईमाधोपुर नगरपरिषद कार्यालय। फोटो: पत्रिका

Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद एक बार फिर अस्थाई आयुक्त के भरोसे है। चाकसू से बनवारी लाल मीणा को नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसको लेकर स्थानीय निकाय निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी किए हैं।

आदेश में स्थानीय निकाय निदेशक ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा को एपीओ कर दिया है। आदेश में उनकी जगह बनवारीलाल मीणा को सवाईमाधोपुर नगर परिषद आयुक्त पद पर लगाया है। आदेश के बाद गुरुवार को ही आयुक्त ने कार्यभार संभाल लिया है।

ये भी पढ़ें

Monsoon 2025: राजस्थान में इस बार जमकर बरसे बदरा, इन 11 जिलों में बना नया रिकॉर्ड; अभी और होगी बारिश
जयपुर
New-Rain-Record-in-Rajasthan-1

27 सितम्बर 2022 के बाद नहीं आया स्थाई आयुक्त

नगरपरिषद में 27 सितम्बर 2022 के बाद कोई अस्थाई आयुक्त नहीं आया है। इससे पहले नवीन भारद्वाज को ही स्थाई आयुक्त के पद पर लगाया था, लेकिन इसके बाद आए अधिशासी अभियंता होतीलाल मीना, सहायक कलक्टर यशार्थ शेखर, अधिशासी अभियंता पंकज मीना व सचिव फतेहसिंह मीणा, तहसीलदार नीरू सिंह को भी अस्थाई रूप से आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।

क्षेत्र का विकास हो रहा प्रभावित

जिले के सबसे बड़े शहरी निकाय सवाईमाधोपुर नगरपरिषद के प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं है। शायद इसलिए 60 वार्डों वाले निकाय में पिछले तीन साल से स्थाई आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उधर, बार-बार कार्यवाहक आयुक्त लगाए जाने से डेढ़ लाख की आबादी वाले नगरपरिषद क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े है। स्थाई आयुक्त नहीं होने से सफाई और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं और जनसुनवाई तक नहीं हो पा रहे हैं। वहीं आगामी दिनों में दशहरा व दीपावली का त्योहार आने वाले है। ऐसे में शहरवासियों को और ज्यादा परेशानी होगी।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर
जयपुर
rajasthan-rain-alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: 60 वार्डों वाले इस निकाय में 3 साल भी स्थाई आयुक्त नहीं, विकास कार्य ठप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.