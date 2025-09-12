Rajasthan: 60 वार्डों वाले इस निकाय में 3 साल भी स्थाई आयुक्त नहीं, विकास कार्य ठप

जिले के सबसे बड़े शहरी निकाय सवाईमाधोपुर नगरपरिषद के प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं है। शायद इसलिए 60 वार्डों वाले निकाय में पिछले तीन साल से स्थाई आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उधर, बार-बार कार्यवाहक आयुक्त लगाए जाने से डेढ़ लाख की आबादी वाले नगरपरिषद क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े है। स्थाई आयुक्त नहीं होने से सफाई और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं और जनसुनवाई तक नहीं हो पा रहे हैं। वहीं आगामी दिनों में दशहरा व दीपावली का त्योहार आने वाले है। ऐसे में शहरवासियों को और ज्यादा परेशानी होगी।