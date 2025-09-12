Rajasthan: 60 वार्डों वाले इस निकाय में 3 साल भी स्थाई आयुक्त नहीं, विकास कार्य ठप

Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद एक बार फिर अस्थाई आयुक्त के भरोसे है। चाकसू से बनवारी लाल मीणा को नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसको लेकर स्थानीय निकाय निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश में स्थानीय निकाय निदेशक ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा को एपीओ कर दिया है। आदेश में उनकी जगह बनवारीलाल मीणा को सवाईमाधोपुर नगर परिषद आयुक्त पद पर लगाया है। आदेश के बाद गुरुवार को ही आयुक्त ने कार्यभार संभाल लिया है।
नगरपरिषद में 27 सितम्बर 2022 के बाद कोई अस्थाई आयुक्त नहीं आया है। इससे पहले नवीन भारद्वाज को ही स्थाई आयुक्त के पद पर लगाया था, लेकिन इसके बाद आए अधिशासी अभियंता होतीलाल मीना, सहायक कलक्टर यशार्थ शेखर, अधिशासी अभियंता पंकज मीना व सचिव फतेहसिंह मीणा, तहसीलदार नीरू सिंह को भी अस्थाई रूप से आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।
जिले के सबसे बड़े शहरी निकाय सवाईमाधोपुर नगरपरिषद के प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं है। शायद इसलिए 60 वार्डों वाले निकाय में पिछले तीन साल से स्थाई आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उधर, बार-बार कार्यवाहक आयुक्त लगाए जाने से डेढ़ लाख की आबादी वाले नगरपरिषद क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े है। स्थाई आयुक्त नहीं होने से सफाई और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं और जनसुनवाई तक नहीं हो पा रहे हैं। वहीं आगामी दिनों में दशहरा व दीपावली का त्योहार आने वाले है। ऐसे में शहरवासियों को और ज्यादा परेशानी होगी।