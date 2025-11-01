PM Kusum Yojana: राजस्थान में यहां लग रहे 3 सौर ऊर्जा प्लांट, किसानों को सस्ते दाम पर मिलेगी बिजली, घर के 2 लोगों को मिलेगी नौकरी

सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाली कंपनी ने किसानों की भूमि 27 वर्षों के लिए लीज पर ली है। इसमें 25 वर्षों तक बिजली उत्पादन किया जाएगा, जबकि एक वर्ष प्लांट स्थापना और एक वर्ष हटाने में लगेगा। कंपनी की ओर से किसानों को प्रति बीघा प्रतिवर्ष 32,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही भूमि धारक परिवार के दो सदस्यों को प्लांट में चौकीदारी की नौकरी भी दी जाएगी।