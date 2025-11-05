सवाई माधोपुर: बाइक से जा रहे तीन युवक बनास नदी में बहे, एक निकला बाहर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

इसी जगह पर हुआ हादसा (फोटो-पत्रिका)
सवाई माधोपुर। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र स्थित बनास नदी की रपट पर दुखद हादसा हो गया। बाइक से जा रहे तीन युवक पानी में बह गए। इनमें से एक युवक अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि दो युवक लापता हो गए। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से दोनों लापता युवकों की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, कासिम (15) पुत्र कामिल खां, शाकिब (10) पुत्र बच्चू खां और शाहिद (19) पुत्र बच्चू खां मलारना स्टेशन से औलवाड़ा रपट की ओर बाइक से जा रहे थे। तभी तेज बहाव वाले पानी में तीनों बह गए। कासिम किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसने बाहर निकलकर शोर मचाया। आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया।
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, दोनों लापता युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे निवाड़ी गांव में रहकर खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे। पुलिस और गोताखोर मिलकर बनास नदी में खोज अभियान चला रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी सर्च जारी है।
हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नदी के तेज बहाव वाले हिस्सों के पास न जाएं और इस दौरान सतर्क रहें। अधिकारियों ने बताया कि युवकों की तलाश जारी है।
