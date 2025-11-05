सवाई माधोपुर: बाइक से जा रहे तीन युवक बनास नदी में बहे, एक निकला बाहर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुलिस के अनुसार, कासिम (15) पुत्र कामिल खां, शाकिब (10) पुत्र बच्चू खां और शाहिद (19) पुत्र बच्चू खां मलारना स्टेशन से औलवाड़ा रपट की ओर बाइक से जा रहे थे। तभी तेज बहाव वाले पानी में तीनों बह गए। कासिम किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसने बाहर निकलकर शोर मचाया। आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया।