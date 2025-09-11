Rajasthan: 23 साल से फरार 20 हजार का इनामी ठग गुजरात से गिरफ्तार, 2002 में चिटफंड कंपनी बनाकर की थी करोड़ों की ठगी

Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिले की मानटाउन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 साल से फरार 20 हजार के इनामी आरोपी को गुजरात के भैरूच से गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि आरोपी जीवालाल पुत्र रूपचंद जैन निवासी मुख्य क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय सी-स्कीम अहिंसा सर्किल जयपुर हाल चर्च रोड देवली (टोंक) है। आरोपी को पुलिस की विशेष टीम ने गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया है। आरोपी भरूच में डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा था।
एसपी ने बताया कि 14 जून 2002 को परिवादी रवि सोनी निवासी सलावट मोहल्ला शहर ने मानटाउन थाने में जीवालाल व दो अन्य राजूलाल व अखलेश के खिलाफ फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर लाखों रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण में राजूलाल दो वर्ष पूर्व गिरफ्तार हो चुका है और अखलेश की तलाश जारी है।
आरोपियों ने लॉयन्स हाउसिंग फायनेंस एवं लिजिंग कंपनी बनाकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में विज्ञापन देकर अल्प समय में लोगों को जमा राशि कई गुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए जमा कर लिए। जमा राशि हड़प गए। कंपनी में अखलेश त्रिपाठी व एक अन्य पार्टनर थे। जीवालाल को राजस्थान व अन्य राज्यों का इस कंपनी का मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया।
आरोपी जीवालाल के खिलाफ राजस्थान में सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जयपुर पूर्व में 29 एवं अलीगंज लखनऊ में 10 प्रकरण दर्ज है। कार्रवाई में मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता, सायबर सेल सहायक उपनिरीक्षक अजीत मोगा, मानटाउन थाना सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मणसिंह, मलारना डूंगर कांस्टेबल केदार प्रसाद, पुलिस लाइन से विजयसिंह मौजूद थे।