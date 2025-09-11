Rajasthan: 23 साल से फरार 20 हजार का इनामी ठग गुजरात से गिरफ्तार, 2002 में चिटफंड कंपनी बनाकर की थी करोड़ों की ठगी

आरोपियों ने लॉयन्स हाउसिंग फायनेंस एवं लिजिंग कंपनी बनाकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में विज्ञापन देकर अल्प समय में लोगों को जमा राशि कई गुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए जमा कर लिए। जमा राशि हड़प गए। कंपनी में अखलेश त्रिपाठी व एक अन्य पार्टनर थे। जीवालाल को राजस्थान व अन्य राज्यों का इस कंपनी का मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया।