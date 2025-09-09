राजस्थान में ट्रेन हादसा: कोटा-सवाईमाधोपुर पैसेंजर ट्रेन हुई बेपटरी, मचा हड़कंप

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 61621 करीब पौने 10 बजे सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन आई। इस दौरान सवारियों को उतारकर यह ट्रेन यार्ड में जा रही थी, तब ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि न कोई जनहानि हुई और न ही कोई रेल यातायात प्रभावित रहा।