राजस्थान में ट्रेन हादसा: कोटा-सवाईमाधोपुर पैसेंजर ट्रेन हुई बेपटरी, मचा हड़कंप

सवाईमाधोपुर। कोटा से चलकर सवाईमाधोपुर आने वाली पैसेजर ट्रेन यात्रियों को खाली करने के बाद सोमवार रात बेपटरी हो गई। इस घटना से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 61621 करीब पौने 10 बजे सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन आई। इस दौरान सवारियों को उतारकर यह ट्रेन यार्ड में जा रही थी, तब ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि न कोई जनहानि हुई और न ही कोई रेल यातायात प्रभावित रहा।
कोटा-सवाईमाधोपुर मेमू ट्रेन के बेपटरी होने की सूचना पर तत्काल रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ट्रेन के डिब्बों को वापस पटरी पर लाने के लिए कवायद शुरू की गई। देर रात तक ट्रेन के डिब्बों को वापस पटरी पर चढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारी मशक्कत करते रहे।
स्टेशन अधीक्षक लोकेंद्र मीणा ने बताया कि रेलवे यार्ड में पार्क करते समय कोटा से आने वाली मेमू ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त ट्रेन में केवल ड्राइवर मौजूद था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।