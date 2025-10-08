KBC-17 में पहुंचा राजस्थान का लाल, अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया स्वागत, मिली बाइक और सोने का सिक्का

अमिताभ बच्चन के साथ विजय और उनके माता-पिता। फोटो- पत्रिका
सवाईमाधोपुर। शहर में सिंधी मोहल्ला निवासी विजय कुमार सिंधी पुत्र अशोक कुमार सिंधी ने कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में सवाईमाधोपुर का प्रतिनिधित्व कर जिले का नाम रोशन किया। वे इस मंच पर पहुंचने वाले जिले के पहले युवा बने।
विजय ने बताया कि केबीसी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। वे पिछले छह वर्षों से प्रयासरत थे। इस दौरान उन्होंने पांच चरणों की प्रक्रिया पूरी की। सबसे पहले मई-जून माह में रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें दो सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद ऑडिशन राउंड में देश के चार-पांच बड़े शहरों में हजारों प्रतिभागियों के बीच चयन होता है।
विजय ने 2023 में मुंबई में ऑडिशन दिया था, जहां जीके राउंड पास किया, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ। वर्ष 2025 में दिल्ली में उन्होंने पुन प्रयास किया और इस बार इंटरव्यू भी पास कर लिया। सितंबर में ट्रिपल ए कॉल आया, जिसे वे जीवन का अविस्मरणीय पल मानते हैं।
विजय एक लाख रुपए के सवाल तक पहुंचे। केबीसी की ओर से उन्हें एक बाइक और एक सोने का सिक्का भी भेंट स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि स्टूडियो की लाइटिंग, हॉट सीट पर बैठना और अमिताभ बच्चन से मिलना उनके जीवन का सबसे खास अनुभव रहा, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि केबीसी में जाना उनके साथ ही उनके परिवार के लिए भी अविस्मरणीय रहेगा।
विजय ने बताया कि राशि जीतना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जितना वह अनुभव जब वे पांच दिन तक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रहे। उन्होंने बताया कि उनका नंबर पांचवें दिन आया। इससे वे काफी नर्वस हो गए। इस पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें ‘विजय बाबू’ कहकर पुकारा और स्वयं पानी पिलाकर उनका हौसला बढ़ाया।
