KBC-17 में पहुंचा राजस्थान का लाल, अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया स्वागत, मिली बाइक और सोने का सिक्का

विजय एक लाख रुपए के सवाल तक पहुंचे। केबीसी की ओर से उन्हें एक बाइक और एक सोने का सिक्का भी भेंट स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि स्टूडियो की लाइटिंग, हॉट सीट पर बैठना और अमिताभ बच्चन से मिलना उनके जीवन का सबसे खास अनुभव रहा, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि केबीसी में जाना उनके साथ ही उनके परिवार के लिए भी अविस्मरणीय रहेगा।