डिडायच व बगीना बनास रपट पर पानी आने से सड़क मार्ग बंद, खेतों में पानी भरने से सरसों की बुवाई पर संकट

उपखंड क्षेत्र में इस बार सर्वाधिक बारिश होने के कारण खेतों में भरा पानी सूखा भी नहीं है। वहीं फिर से आई बारिश के चलते खेतों में और पानी भर गया है। खेतों में पानी भरा होने के कारण क्षेत्र में इस बार 10त्न से अधिक सरसों की बुवाई नहीं हो सकी है। सरसों की बुवाई हमेशा नवरात्र में होती है, लेकिन बारिश ने बुवाई का कार्य प्रभावित कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले बारिश का दौर रुकने से सरसों की बुवाई को लेकर उम्मीद जगी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।