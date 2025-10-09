Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

डिडायच व बगीना बनास रपट पर पानी आने से सड़क मार्ग बंद, खेतों में पानी भरने से सरसों की बुवाई पर संकट

सवाईमाधोपुर जिले के चौथकाबरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी में पानी का उतार चढ़ाव जारी है।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 09, 2025

Banas-River

ऐचेर बगीना बनास रपट पर होकर बहता पानी। फोटो: पत्रिका

Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिले के चौथकाबरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी में पानी का उतार चढ़ाव जारी है। यहां बीसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पिछले 2 महीने से अधिक समय से रास्ता बंद एवं चालू हो रहा है। जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार सुबह जहां बगीना बनास रपट से पानी उतर गया तो वहीं बुधवार सुबह फिर से पानी आने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिससे लाखों लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पुलिया होती तो नहीं होती समस्या

ग्रामीणों ने बताया कि डिडायच एवं ऐचेर बगीना बनास रपट के स्थान पर पुलिया होती तो रास्ता बंद नहीं होता। हालांकि डिडायच बनास रपट के स्थान पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी बनास नदी उफान पर चलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

रोग की भी सता रही आशंका

इधर, कृषि अधिकारी विजय जैन ने बताया कि सरसों की बुवाई के कार्य में देरी होने के कारण फसल में सफेद रोली एवं चेपा रोग लगने की आशंका बढ़ गई है।

नहीं हो सकी फसलों की बुवाई

उपखंड क्षेत्र में इस बार सर्वाधिक बारिश होने के कारण खेतों में भरा पानी सूखा भी नहीं है। वहीं फिर से आई बारिश के चलते खेतों में और पानी भर गया है। खेतों में पानी भरा होने के कारण क्षेत्र में इस बार 10त्न से अधिक सरसों की बुवाई नहीं हो सकी है। सरसों की बुवाई हमेशा नवरात्र में होती है, लेकिन बारिश ने बुवाई का कार्य प्रभावित कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले बारिश का दौर रुकने से सरसों की बुवाई को लेकर उम्मीद जगी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

