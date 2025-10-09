राजस्थान: महिला के पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े, सड़क पर तड़पती रही, युवक और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

आरोपी ने उसे एक घर में रखा और खाना खिलाया। रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच महिला को जगाया और कहा कि उसके घर में मौत हो गई। अब तीन दिन तक काम नहीं चलेगा, उसे उसके गांव छोड़ देते हैं। इस पर महिला तैयार हो गई। उसे दोनों आरोपी गंगाजी की कोठी पर पेट्रोल पम्प के पास से जाट बड़ौदा गांव जाने वाले रास्ते पर ले गए। जहां धारदार हथियार से दोनों पैरों के पंजे काट कर करीब पौन किलो वजनी चांदी के कड़े लेकर फरार हो गए। महिला की चप्पल भी वहीं पड़ी रही। सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को तड़पती हुई महिला दिखी तो उन्होंने फोटो वायरल किए। तब पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही सवाईमाधोपुर से पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए।