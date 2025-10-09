राजस्थान: महिला के पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े, सड़क पर तड़पती रही, युवक और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

गंगापुरसिटी. सदर थाने में गिरफ्त में आए आरोपी। फोटो पत्रिका
सवाईमाधोपुर। गंगापुरसिटी में बुधवार रात को वृद्ध महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज पांच घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामोतार उर्फ काडू पुत्र पन्नालाल उर्फ कल्याण बैरवा निवासी खेडा बा़ढ़ रामगढ़ तथा उसकी महिला मित्र तनु उर्फ सोनिया पुजारी निवासी भैंसा, भरतपुर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। आरोपी रामोतार पूर्व में भी ऐसी वारदातों में शामिल रह चुका है और एक माह पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। वह अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर मजदूरी का झांसा देकर पीड़िता कमला पत्नी मूलचंद रैगर निवासी सीतौड़ की ढाणी, बामनवास को अपने किराए के कमरे पर ले या। फिर रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच गंगाजी की कोठी से जाट बड़ौदा की रास्ते में सुनसान स्थान पर ले गए, जहां दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट कर फरार हो गए।
पुलिस को सुबह आठ बजे वारदात का पता लगा। इसके बाद पीड़ित महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया। मौके पर एसपी अनिल बेनीवाल, एएसपी राकेश राजौरा सहित सभी थानों की पुलिस पहुंच गई। गठित टीमों ने दोपहर एक बजे आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में लूट, चोरी, अपहरण के चार मामले दर्ज हैं। आरोपी की ओर से बेचे गए कड़े की राशि को जब्त कर लिया है। वहीं सुनार की भूमिका की जानकारी की जा रही है। कार्रवाई में छह थानों की पुलिस, दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ के अलावा एएसआइ रेवत सिंह की अहम भूमिका रही।
पुलिस के अनुसार बामनवास के सीतौड़ गांव में एक व्यक्ति ठेकेदार बनकर गया और मजदूरी के लिए सम्पर्क किया। इस पर कमला देवी, उसकी बहू सीता तथा पड़ोसन उगंती देवी तैयार हो गई। उनसे बुधवार सुबह गंगापुरसिटी पहुंचने को कहा। इस पर सुबह करीब नौ बजे जयपुर बाइपास पर मानसिंह के तिराहे पर बस से उतर गई। वहां से आरोपी बहू तथा पड़ोसन को बाइक पर बैठा ले गया और वृद्धा को वहीं बैठा गया। बाद में दोनों महिलाओं को उदेई मोड़ पर एक निर्माणाधीन मकान के बाहर खड़ा कर दिया। साथ ही बहू का मोबाइल भी ले आया। बाद में बाइपास से वृद्धा को बाइक पर बैठा ले गया।
आरोपी ने उसे एक घर में रखा और खाना खिलाया। रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच महिला को जगाया और कहा कि उसके घर में मौत हो गई। अब तीन दिन तक काम नहीं चलेगा, उसे उसके गांव छोड़ देते हैं। इस पर महिला तैयार हो गई। उसे दोनों आरोपी गंगाजी की कोठी पर पेट्रोल पम्प के पास से जाट बड़ौदा गांव जाने वाले रास्ते पर ले गए। जहां धारदार हथियार से दोनों पैरों के पंजे काट कर करीब पौन किलो वजनी चांदी के कड़े लेकर फरार हो गए। महिला की चप्पल भी वहीं पड़ी रही। सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को तड़पती हुई महिला दिखी तो उन्होंने फोटो वायरल किए। तब पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही सवाईमाधोपुर से पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए।
बहू सीता ने बताया कि आरोपी उन दोनों को उदेई मोड़ पर छोड़ गया। लेकिन जब उसकी सास को लेकर नहीं पहुंचा तो उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई पता नहीं चला। इस पर वह वापस गांव चली गई। वहां से लोगों को लेकर आए, तब शाम को सदर थाने में महिला के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
