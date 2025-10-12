गंगापुरसिटी में फिर महिला के पैरों पर धारदार हथियार से हमला… कड़ा लूटकांड के 4 दिन बाद नई वारदात, 3 बेटियों के सिर से उठा मां का साया

गंगापुरसिटी। हाल ही में वृद्ध महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला लोग भूल भी नहीं पाए थे, कि कोतवाली थाना इलाके में शनिवार रात को एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आ गया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिला के दोनों पैर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। मौत का कारण अधिक रक्तस्त्राव होना माना जा रहा है।