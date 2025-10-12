Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

गंगापुरसिटी में फिर महिला के पैरों पर धारदार हथियार से हमला… कड़ा लूटकांड के 4 दिन बाद नई वारदात, 3 बेटियों के सिर से उठा मां का साया

गंगापुरसिटी के ताजपुर इलाके में महिला के पैरों पर धारदार हथियार से हमलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हाल ही में इलाके में एक महिला के पैर काटकर कड़ा लूट की वारदात हुई थी। फिर महिला के पैर में हमला से इलाके में सनसनी फैल गई है।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Oct 12, 2025

Gangapur City Murder

राजकीय सामान्य ​ चिकित्सालय में परिजन से पूछताछ करते एएसपी (फोटो-पत्रिका)

गंगापुरसिटी। हाल ही में वृद्ध महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला लोग भूल भी नहीं पाए थे, कि कोतवाली थाना इलाके में शनिवार रात को एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आ गया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिला के दोनों पैर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। मौत का कारण अधिक रक्तस्त्राव होना माना जा रहा है।

हालांकि, हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन परिजनों ने जमीनी विवाद की आशंका जताई है। मृतका की पहचान टोंक जिले की निवाई थाना क्षेत्र के बीदौली गांव निवासी 40 वर्षीय विजयलक्ष्मी पत्नी कल्याण के रूप में हुई। वह अपनी मां विनोद कंवर के साथ अपने पुश्तैनी घर की सफाई करने के लिए ताजपुर स्थित अपने घर पर तीन साल बाद आई थी।

4 बच्चों के साथ पुश्तैनी घर आई थी महिला

महिला के साथ उसके साथ उसकी तीन बेटियां और एक बेटा था। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जहां से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया।

मौके पर पहुंचे एएसपी

इस सम्बंध में मां विनोद कंवर ने कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर और चिकित्सालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार राजोरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिजन व ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली।

हत्या की रात क्या हुआ?

कोतवाली थाना प्रभारी करणसिंह राठौड़ के अनुसार मृतका की मां विनोद कंवर ने प्राथमिकी में बताया कि वह व उसकी बेटी विजयलक्ष्मी तीन दोहिती व एक दोहिते के साथ शनिवार शाम को चार बजे ताजपुर में अपने पुश्तैनी घर पहुंचे, जहां सफाई की। रात को पास ही रामू कुमावत के घर वह, बेटी तथा दोहिता सो गए। वहीं दो दोहित दीनदयाल खाती के घर सो गई।

परिवार में चल रहा था जमीन विवाद

रात को जब उसकी बेटी घर में नहीं मिली तो वह और रामू कुमावत उसे तलाशने के लिए घर तक आए, लेकिन पता नहीं चला। इस पर वे वापस सोने चले गए। इस दौरान काडू नाम का एक व्यक्ति गाली-गलौज कर रहा था। वहीं सुबह घर से थोड़ी दूर पर एक घर में उसकी बेटी का लहूलुहान हाल में शव मिला। उसका परिजनों से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है।

पिता-भाई वर्षों पूर्व छोड़ गए घर

विनोद कंवर ने बताया कि विजय लक्ष्मी के पिता करीब 25 साल तथा भाई 15 साल पहले घर छोड़कर चले गए। जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। उसके अन्य कोई संतान नहीं होने से वह अपनी बेटी के घर टोंक ही रहती थी। घर की सफाई करने के लिए गंगापुरसिटी आई थी।

Published on:

12 Oct 2025 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / गंगापुरसिटी में फिर महिला के पैरों पर धारदार हथियार से हमला… कड़ा लूटकांड के 4 दिन बाद नई वारदात, 3 बेटियों के सिर से उठा मां का साया

