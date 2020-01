नासा का दावा, पहले की तुलना में ज्यादा 'भूखा' हो गया है ब्लैकहोल, निगल सकता है पृथ्वी!

नई दिल्ली। ब्लैकहोल (black hole ) अंतरिक्ष का वो हिस्सा है, जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी यहां प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है इसीलिए इसको ब्लैकहोल कहते हैं। पिछले साल अप्रैल में वैज्ञानिकों ने ब्लैकहोल की एक तस्वीर जारी की थी। जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया भौचक्का हो गई थी।

यह तस्वीर पृथ्वी के सबसे पास के ब्लैकहोल एम-87 ( black hole m87) की थी। इसके अलावा 24 साल पहले एक ब्लैकहोल के बारे में पता चला था जिसका नाम है सैजिटैरस ए स्टार। यह आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित है। इसे एक शांत ब्लैकहोल माना जाता है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस ब्लैकहोल में हलचल देखने को मिली है।

What happens when a star strays too close to a black hole? Intense tides break it apart into a stream of gas. @NASA_TESS helped produce the most detailed look yet at the beginning of this cataclysmic phenomenon. Visualize how it unfolded: https://t.co/k8V9LFVX9f#BlackHoleWeek⚫ pic.twitter.com/h9H9mnfq9t