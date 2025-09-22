मानसून की विदाई से पहले ‘तरबतर’ होंगे 26 जिले, IMD की चेतावनी जारी

IMD Alert: जिले की 1148.4 मिलीमीटर बारिश का कोटा पूरा होने में 146.6 मिमी की और जरूरत है। अब बारिश के मौसम समाप्ति की आठ दिन शेष है। इन आठ दिनों में यदि तेज बारिश नहीं हुई तो कोटा पूरा नहीं हो पाएगा। जिसका खामियाजा आगामी समय में आमजन को जल संकट के रूप में भुगतना पड़ेगा।
भू अभिलेख शाखा के अनुसार बीते 24 घंटे में जिले में 13.6 मिमी बारिश हुई है, जिसे मिलाकर एक जून से अब तक औसत बारिश का आंकड़ा 1001.8 मिमी पर पहुंच गया है। बीते वर्ष इस अवधि तक 1037.5 मिमी बारिश हुई थी। बात तहसील की करे तो बुदनी, रेहटी, भैरुंदा तहसील ऐसी है, जिनमें एक हजार से ऊपर बारिश हुई है, जबकि अन्य तहसीलों में इससे नीचे आंकड़ा चल रहा है।
मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 22 सितंबर को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से वापस लौट गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 32° उत्तर, 74° पूर्व, तरनतारन, संगरूर, जींद, रेवाड़ी, टोंक, महेसाणा, पोरबंदर, 21° उत्तर, 68° पूर्व से होकर गुज़र रही है। अगले 2-3 दिनों में वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं।
एक निम्न दबाव क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित और उससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है।
एक नया निम्न दबाव क्षेत्र, 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और संलग्न उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बनने की संभावना है। पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए, इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिण ओडिशा एवं उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और संलग्न उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब (डिप्रेशन) में बदलने एवं इसके 27 सितंबर के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की प्रबल संभावना है।
एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। जिससे बारिश की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने बैतूल, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है।