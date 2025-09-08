6 तहसीलों से ‘रूठा’ मानसून, 19 जिलों में ‘भारी से अतिभारी’ बारिश की चेतावनी

MP Monsoon Update: एमपी के सीहोर जिले में आठ तहसीलों में से इस साल अभी तक महज दो में ही औसत बारिश एक हजार मिलीमीटर पार हुई है, जबकि शेष 6 में एक हजार से नीचे ही आंकड़ा चल रहा है। सबसे बुरी स्थिति जावर तहसील की है, जहां महज 690.6 मिमी बारिश ही अब तक हुई है। आष्टा, इछावर के अलावा अन्य तहसीलों के हाल ज्यादा ठीक नहीं है। अब बारिश का मौसम समाप्ति में 22 दिन का समय शेष बचा है। इस दौरान तेज वर्षा नहीं हुई तो इन तहसीलों में औसत वर्षा का कोटा पूरा नहीं होगा।