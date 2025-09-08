6 तहसीलों से ‘रूठा’ मानसून, 19 जिलों में ‘भारी से अतिभारी’ बारिश की चेतावनी

MP Monsoon Update: एमपी के सीहोर जिले में आठ तहसीलों में से इस साल अभी तक महज दो में ही औसत बारिश एक हजार मिलीमीटर पार हुई है, जबकि शेष 6 में एक हजार से नीचे ही आंकड़ा चल रहा है। सबसे बुरी स्थिति जावर तहसील की है, जहां महज 690.6 मिमी बारिश ही अब तक हुई है। आष्टा, इछावर के अलावा अन्य तहसीलों के हाल ज्यादा ठीक नहीं है। अब बारिश का मौसम समाप्ति में 22 दिन का समय शेष बचा है। इस दौरान तेज वर्षा नहीं हुई तो इन तहसीलों में औसत वर्षा का कोटा पूरा नहीं होगा।
भू अभिलेख शाखा के अनुसार जिले में पिछले 24 घंटे में सुबह 8 बजे तक 2.3 मिमी बारिश हुई है, जिसे मिलाकर एक जून से सात सितंबर तक औसत बारिश का आंकड़ा 934.1 मिमी पहुंच गया है। पिछले साल इस अवधि तक 962.5 मिमी बारिश हुई थी। जिले में 1148.4 मिमी औसत बारिश मानी जाती है।
कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश हुई और धूप-छांव की स्थिति बनती रही। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में तेज बारिश बारिश के आसार बन रहे हैं। नया सिस्टम एक्टिव होने से तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिन 19 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह,सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा शामिल हैं।