आधी रात को कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

Massive Fire In Cloth Shop :मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में स्थित गांधी रोड और चंद्रशेखर आजाद मार्ग के पास सराय के नजदीक स्थित एक कपड़े की दुकान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि, दुकान संचालक ने घटना स्थल के पास लगी विद्युत वितरण कंपनी की डीपी में शॉर्ट सर्किट से आगजनी की संभावना जताई है।
दरअसल मुख्य बाजार क्षेत्र में कपड़े की दुकान में रात 3 बजे आग लगी और धुआं उठता हुआ देख लोगों ने फायर बिग्रेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया। यह कपड़े की बड़ी दुकान थी जिसमें आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह भी बताया गया है कि क्षेत्रवासियों ने समय पर सजगता दिखाई अन्यथा आग आसपास की दुकानों में भी फैल सकती थी। आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर से भी आग की लपटें दिखाई दे रही थी।
पीड़ित दुकानदार नूर मंसूरी का कहना है कि, दुकान के पास विद्युत वितरण कंपनी की डीपी लगी है। जब डीपी लग रही थी, तभी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकरियों से स्थानीय लोगों ने कहा गया था कि, यहां कपड़े की दुकानें और व्यस्त क्षेत्र है, यहां डीपी लगाना खतरे का कारण बन सकता है। बावजूद इसके अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और डीपी लगाकर बिजली सप्लाई शुरु कर दी। जिस स्थान पर आग लगी है वो सीहोर का मुख्य बाजार है, जहां बड़ी संख्या में कपड़े समेत जरूरत के सामान की दुकानें हैं।
