आधी रात को कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

पीड़ित दुकानदार नूर मंसूरी का कहना है कि, दुकान के पास विद्युत वितरण कंपनी की डीपी लगी है। जब डीपी लग रही थी, तभी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकरियों से स्थानीय लोगों ने कहा गया था कि, यहां कपड़े की दुकानें और व्यस्त क्षेत्र है, यहां डीपी लगाना खतरे का कारण बन सकता है। बावजूद इसके अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और डीपी लगाकर बिजली सप्लाई शुरु कर दी। जिस स्थान पर आग लगी है वो सीहोर का मुख्य बाजार है, जहां बड़ी संख्या में कपड़े समेत जरूरत के सामान की दुकानें हैं।