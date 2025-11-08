Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

आधी रात को कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

Massive Fire In Cloth Shop : चंद्रशेखर आजाद रोड पर सराय के नजदीक एक कपड़े की दुकान पर अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीहोर

image

Faiz Mubarak

Nov 08, 2025

Massive Fire In Cloth Shop

Massive Fire In Cloth Shop :मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में स्थित गांधी रोड और चंद्रशेखर आजाद मार्ग के पास सराय के नजदीक स्थित एक कपड़े की दुकान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि, दुकान संचालक ने घटना स्थल के पास लगी विद्युत वितरण कंपनी की डीपी में शॉर्ट सर्किट से आगजनी की संभावना जताई है।

दरअसल मुख्य बाजार क्षेत्र में कपड़े की दुकान में रात 3 बजे आग लगी और धुआं उठता हुआ देख लोगों ने फायर बिग्रेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया। यह कपड़े की बड़ी दुकान थी जिसमें आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह भी बताया गया है कि क्षेत्रवासियों ने समय पर सजगता दिखाई अन्यथा आग आसपास की दुकानों में भी फैल सकती थी। आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर से भी आग की लपटें दिखाई दे रही थी।

दुकान के पास लगी है बिजली कंपनी की डीपी

पीड़ित दुकानदार नूर मंसूरी का कहना है कि, दुकान के पास विद्युत वितरण कंपनी की डीपी लगी है। जब डीपी लग रही थी, तभी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकरियों से स्थानीय लोगों ने कहा गया था कि, यहां कपड़े की दुकानें और व्यस्त क्षेत्र है, यहां डीपी लगाना खतरे का कारण बन सकता है। बावजूद इसके अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और डीपी लगाकर बिजली सप्लाई शुरु कर दी। जिस स्थान पर आग लगी है वो सीहोर का मुख्य बाजार है, जहां बड़ी संख्या में कपड़े समेत जरूरत के सामान की दुकानें हैं।

ये भी पढ़ें

बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड, इस दिन से पड़ेगी हांड़ कंपाने वाली सर्दी, IMD का बड़ा अलर्ट जारी
भोपाल
IMD Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / आधी रात को कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में महिला पटवारी ने युवती को मारा थप्पड़, नक्शा सुधरवाने आई थी

sehore
सीहोर

बंगाली डॉक्टर को बचाने उतरा पूरा गांव! स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की टीम का किया घेराव, मचा बवाल

health department team bengali doctor illegal clinic sehore mp news
सीहोर

एमपी में लेडी DFO ने पत्रकारों को कहा ‘लकड़ी चोरों का सहयोगी’…

DFO ARCHNA PATEL
सीहोर

आखिर किसकी आंखों में खटक रहे ‘शिवराज सिंह चौहान’? खुद कह दी ये बड़ी बात

सीहोर

MP के बुदनी में यादव समाज का बवाल! पुलिस के खिलाफ लगाए नारे, ये है कारण

yadav community protest budni police station siege mp news
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.