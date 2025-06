सीएम ने लगाई सौगातों की झड़ी! नए कॉलेज से लेकर फोरलेन रोड तक बनाने की घोषणा

सीएम ने लगाई सौगातों की झड़ी! नए कॉलेज से लेकर फोरलेन रोड तक बनाने की घोषणा

New college and Fourlane road in mp: एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में 113 करोड़ के विकास एवं निर्माण कार्य का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। यहां उन्होंने श्यामपुर में नए कॉलेज खोलने का वादा किया। (MP News)

सीहोर•Jun 08, 2025

(फोटो सोर्स- मोहन यादव एक्स हैंडल)

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पीजी कॉलेज ग्राउंड में 113 करोड़ रुपए के विकास एवं निर्माण कार्य का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर के मांगपत्र पर शहर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्यामपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा की। (New college and Fourlane road in mp)

गणेश मंदिर तक रोड होगी फोरलेन सीहोर शहर में इंदौर नाके से गणेश मंदिर वाली सड़क को फोरलेन और नगर पालिका को शहर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अब सीहोर के विकास की योजनाएं बड़े स्तर से तैयार करनी होगी। कार्यकम में पीएम आवास, कल्याणी पेंशन, परिवार सहायता, संबल, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। यह भी पढ़ें नगर निगम की चेतावनी, 700 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी 2 साल के अंदर बनेंगे 20 मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेंहू की खरीदी की जा रही है। पहले प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और आने वाले 2 साल के भीतर प्रदेश में इनकी संख्या 50 हो जाएगी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल की भी तारीख की। विकास एवं निर्माण कार्य का भूमिपूजन 2101.00 लाख रुपए लागत के सीहोर में बनने वाले अमृत 2.0 के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट

350.00 लाख रुपए लागत के मल्टीपरपज स्विमिंग पूल एवं जिम निर्माण कार्य

440.00 लाख रुपए लागत के भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे तक सीसी कार्य

उत्कृष्ट वि‌द्यालय से लुनिया चौराहे तक सीसी कार्य एवं स्ट्रीट लाइट एवं डिवाइडर के कार्य

441.43 लाख रुपए लागत के रेशम केंद्र के पास स्टेडियम निर्माण कार्य

710.00 लाख रुपए लागत के कोतवाली चौराहे से तहसील चौराहे तक तथा मछली पूल से शुगर फैक्टरी चौराहे तक बीटी सडक़ निर्माण कार्य

इछावर में 491.47 लाख रुपए लागत के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तहत उपयोगिता जलप्रबंधन कार्य

3112.50 लाख से जिले के 33 नवीन पंचायत भवनों के निर्माण कार्य

24.75 लाख के इछावर में 1 अमृत सरोवर निर्माण कार्य

623.3 लाख रुपए लागत के 25 पंचायतों में सामुदायिक भवन निमार्ण कार्य

65.84 लाख रुपए लागत के ग्राम चांदबड़ जागीर में बनने वाले हाट बाजार एवं सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य

71.16 लाख रुपए लागत के उप स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया