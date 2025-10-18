Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

सावधान! इस हाईवे पर है हाथियों का आतंक, यहां हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

MP News : ब्योहारी-रीवा स्टेट हाइवे पर हाथियों का आतंक। कई दिनों से करीब 15 हाथियों ने यहां डेरा जमा रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि, यहां हर मोड़ पर विशालकाय मौत टहल रही है। लोह बोले- वन विभाग की लापरवाही कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है।

2 min read

शहडोल

image

Faiz Mubarak

Oct 18, 2025

MP News

हाईवे पर हाथियों का आतंक (Photo Source- Viral Video Screenshot)

MP News :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से गुजरने वाले ब्योहरी-रीवा स्टेट हाइवे पर इन दिनों हाथियों के झुंड ने राहगीरों के बीच दहशत फैला रखी है। पिछले कई दिनों से इस हाईवे पर 15 से अधिक हाथियों का झुंड घूमता और वाहनों के पीछे दौड़ लगाता देखा जा रहा है। वो तो गनीमत है कि, लोग वाहन से तेजी में दौड़ लगा लेते हैं तो कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन कभी भी किसी की जान पर बन सकती है।

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हाथियों का झुंड मुख्य रूप से देवझड़ और समधिन नदी के पास हाईवे पर डेरा जमाए है। कभी सड़क पार करते तो कभी सड़क पर चहलकदमी और आराम फरमाते इन विशालकाय हाथियों को कभी भी देखा जा सकता है। हालही में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक हाथी युवक के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं, युवक भी खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता दख रहा है। गनीमत रही कि, उस समय हाईवे पर और भी राहगीर मौजूद थे। उन्होंने तेज-तेज आवाज लगाकर हाथी को रोका, वरना हाथी की आक्रामकता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, कोई हादसा हो सकता था। फिलहाल, घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बाल-बाल बची युवक की जान, देखें वीडियो

शहडोल जिले के ब्योहारी वन परिक्षेत्र के ब्योहारी-रीवा मार्ग में इन दिनों हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। आम तौर पर रात के वक्त स्टेट हाइवे पर हाथियों का झुंड देखा जा रहा ,जिससे स्टेट हाइवे इस वक्त सुनी पड जाती है ,जब सड़क पर ट्राफिक इंचार्ज की तरह हाथी सड़क पर खड़े रहते है, पिछले कई दिनों से 15 से अधिक हाथियों का झुंड देवझड़ और समधिन नदी के पास हाईवे पर डेरा जमाए हुए है। कभी सड़क पार करते, तो कभी बीच सड़क में आराम फरमाते इन विशालकाय हाथियों की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

यहां कई दिनों से सक्रीय हैं हाथी

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों का यह झुंड कई दिनों से यहां सक्रीय है। जब भी ये सड़क पर आते हैं तो स्टेट हाइवे पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। लोग भयभीत हैं, क्योंकि इन हाथियों ने पिछले एक साल में आसपास के इलाकों में कई ग्रामीणों को कुचल मार दिया है और फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है।

हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के मूवमेंट की जानकारी बार-बार देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ये हाथी ट्रैफिक जाम किसी बड़े हादसे में बदल सकता है। क्षेत्र में अब लोग एक ही बात कह रहे हैं । ब्योहारी-रीवा रोड अब जंगल सफारी बन चुका है, जहां हर मोड़ पर विशालकाय मौत खड़ी है।

ये भी पढ़ें

धनतेरस पर ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, भोपाल से इंदौर तक कई हिस्सों का बदला मौसम
भोपाल
Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / सावधान! इस हाईवे पर है हाथियों का आतंक, यहां हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लड बैंक में पांच दिनों से नहीं है प्लेटलेट बैग, कटनी से मंगाने पड़े

शहडोल

एमपी में हाईवे पर घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड, कार और बाइकों का आवागमन बंद

Wild elephants roaming on the Shahdol-Rewa Highway in MP
शहडोल

राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल : संभाग की 10 टीमें दिखाएंगी प्रतिभा

शहडोल

खदान में एनडीइआरएफ को नहीं मिली सफलता, अब आज से सेना की टीम करेगी रेस्क्यू

शहडोल

बैंक में पैसे जमा करने निकला था युवक, तीसरे दिन जंगल में मिला अधजला शव

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.