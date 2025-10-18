सावधान! इस हाईवे पर है हाथियों का आतंक, यहां हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

हाईवे पर हाथियों का आतंक (Photo Source- Viral Video Screenshot)
MP News :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से गुजरने वाले ब्योहरी-रीवा स्टेट हाइवे पर इन दिनों हाथियों के झुंड ने राहगीरों के बीच दहशत फैला रखी है। पिछले कई दिनों से इस हाईवे पर 15 से अधिक हाथियों का झुंड घूमता और वाहनों के पीछे दौड़ लगाता देखा जा रहा है। वो तो गनीमत है कि, लोग वाहन से तेजी में दौड़ लगा लेते हैं तो कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन कभी भी किसी की जान पर बन सकती है।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हाथियों का झुंड मुख्य रूप से देवझड़ और समधिन नदी के पास हाईवे पर डेरा जमाए है। कभी सड़क पार करते तो कभी सड़क पर चहलकदमी और आराम फरमाते इन विशालकाय हाथियों को कभी भी देखा जा सकता है। हालही में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक हाथी युवक के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं, युवक भी खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता दख रहा है। गनीमत रही कि, उस समय हाईवे पर और भी राहगीर मौजूद थे। उन्होंने तेज-तेज आवाज लगाकर हाथी को रोका, वरना हाथी की आक्रामकता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, कोई हादसा हो सकता था। फिलहाल, घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
शहडोल जिले के ब्योहारी वन परिक्षेत्र के ब्योहारी-रीवा मार्ग में इन दिनों हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। आम तौर पर रात के वक्त स्टेट हाइवे पर हाथियों का झुंड देखा जा रहा ,जिससे स्टेट हाइवे इस वक्त सुनी पड जाती है ,जब सड़क पर ट्राफिक इंचार्ज की तरह हाथी सड़क पर खड़े रहते है, पिछले कई दिनों से 15 से अधिक हाथियों का झुंड देवझड़ और समधिन नदी के पास हाईवे पर डेरा जमाए हुए है। कभी सड़क पार करते, तो कभी बीच सड़क में आराम फरमाते इन विशालकाय हाथियों की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों का यह झुंड कई दिनों से यहां सक्रीय है। जब भी ये सड़क पर आते हैं तो स्टेट हाइवे पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। लोग भयभीत हैं, क्योंकि इन हाथियों ने पिछले एक साल में आसपास के इलाकों में कई ग्रामीणों को कुचल मार दिया है और फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है।
ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के मूवमेंट की जानकारी बार-बार देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ये हाथी ट्रैफिक जाम किसी बड़े हादसे में बदल सकता है। क्षेत्र में अब लोग एक ही बात कह रहे हैं । ब्योहारी-रीवा रोड अब जंगल सफारी बन चुका है, जहां हर मोड़ पर विशालकाय मौत खड़ी है।
