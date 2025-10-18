सावधान! इस हाईवे पर है हाथियों का आतंक, यहां हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हाथियों का झुंड मुख्य रूप से देवझड़ और समधिन नदी के पास हाईवे पर डेरा जमाए है। कभी सड़क पार करते तो कभी सड़क पर चहलकदमी और आराम फरमाते इन विशालकाय हाथियों को कभी भी देखा जा सकता है। हालही में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक हाथी युवक के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं, युवक भी खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता दख रहा है। गनीमत रही कि, उस समय हाईवे पर और भी राहगीर मौजूद थे। उन्होंने तेज-तेज आवाज लगाकर हाथी को रोका, वरना हाथी की आक्रामकता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, कोई हादसा हो सकता था। फिलहाल, घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।