ससुराल में दामाद का ‘खूनी तांडव’, पत्नी-साले पर चलाई तलवार और फिर…

सनसनीखेज मामला शहडोल जिले के ब्यौहारी थाने के चरका गांव का है जहां रहने वाली एक महिला की शादी कुमारिया गांव के रहने वाले मनोज कहार के साथ हुई थी। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था जिसके कारण महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ दिनों से अपने मायके चरका गांव में रह रही थी। एक दिन पहले पति मनोज अपनी ससुराल आया। वो अपने साथ तलवार और जहर की शीशी साथ लेकर आया था जिसे उसने ससुराल में छिपा दिया था। रात में मनोज ने शराब पी और उसके बाद पत्नी ने उसे खाना खाने के लिए दिया और फिर सोने चली गई। रात में सभी के सोने के बाद मनोज ने चुपचाप तलवार और जहर की शीशी निकाली और पत्नी व साले पर सोते वक्त ही हमला कर दिया।