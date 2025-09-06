Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

ससुराल में दामाद का ‘खूनी तांडव’, पत्नी-साले पर चलाई तलवार और फिर…

mp news: धारदार तलवार और जहर की शीशी ले जाकर पहले ही ससुराल में छिपाई और फिर आधी रात को मचाया कोहराम...।

शहडोल

Shailendra Sharma

Sep 06, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है यहां पत्नी के मायके जाने से नाराज एक पति ने ससुराल पहुंचकर वहां आधी रात को खूनी तांडव मचा दिया। पति ने पत्नी व साले पर धारदार तलवार से हमला किया और फिर खुद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पति की मौत हो गई जबकि हमले में घायल पत्नी व उसके भाई को गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

ससुराल में दामाद का 'खूनी तांडव'

सनसनीखेज मामला शहडोल जिले के ब्यौहारी थाने के चरका गांव का है जहां रहने वाली एक महिला की शादी कुमारिया गांव के रहने वाले मनोज कहार के साथ हुई थी। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था जिसके कारण महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ दिनों से अपने मायके चरका गांव में रह रही थी। एक दिन पहले पति मनोज अपनी ससुराल आया। वो अपने साथ तलवार और जहर की शीशी साथ लेकर आया था जिसे उसने ससुराल में छिपा दिया था। रात में मनोज ने शराब पी और उसके बाद पत्नी ने उसे खाना खाने के लिए दिया और फिर सोने चली गई। रात में सभी के सोने के बाद मनोज ने चुपचाप तलवार और जहर की शीशी निकाली और पत्नी व साले पर सोते वक्त ही हमला कर दिया।

जहर खाकर की खुदकुशी

पत्नी व साले पर जैसे ही पति मनोज ने तलवार से हमला किया तो उन्होंने शोर मचाया, चीखने की आवाज सुनकर परिवार के लोग और आसपास के लोग भागते हुए पहुंचे। परिवार के लोग तुरंत घायल महिला व उसके भाई को अस्पताल लेकर पहुंचे इसी बीच इधर पति मनोज ने साथ में लाई जहर की शीशी गटक ली। जहर खाने से पति मनोज की मौत हो गई है जबकि उसकी पत्नी व साला गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव पहुंची जिसने घटनास्थल से तलवार जब्त करते हुए मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

06 Sept 2025 04:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / ससुराल में दामाद का ‘खूनी तांडव’, पत्नी-साले पर चलाई तलवार और फिर…

