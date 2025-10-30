दर्दनाक! चादर में लपेटकर कंधे पर ले जाना पड़ा महिला का शव, खराब सड़क ने ली जान, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, धरी नंबर 2 निवासी सविता साकेत पति संदीप साकेत 29 वर्ष मंगलवार को बच्चों को स्कूल छोडकऱ आ रही थी। इसी दौरान दलदल भरे पगडंडी रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके में भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए मामले को जांच में लिया है।