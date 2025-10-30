Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

दर्दनाक! चादर में लपेटकर कंधे पर ले जाना पड़ा महिला का शव, खराब सड़क ने ली जान, वीडियो वायरल

MP News: सड़क न बनने की लापरवाही ने ली एक महिला की जान। दलदल में फिसलने से मौत, शव को डोली में ले जाना पड़ा, ग्रामीण उग्र।

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Akash Dewani

Oct 30, 2025

shahdol woman died slipping on swampy road Tragic video viral mp news

shahdol woman died slipping on swampy road Tragic video viral (Patrika.com)

Tragic video viral:शहडोल के जनपद पंचायत ब्योहारी अंतर्गत दलदल भरे रास्ते में फिसलकर गिरने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से वह सडक़ निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। (mp news )

बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी महिला

जानकारी के अनुसार, धरी नंबर 2 निवासी सविता साकेत पति संदीप साकेत 29 वर्ष मंगलवार को बच्चों को स्कूल छोडकऱ आ रही थी। इसी दौरान दलदल भरे पगडंडी रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके में भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए मामले को जांच में लिया है।

दलदल में तब्दील पगडंडी, डोली में ले जाना पड़ा शव

धरी नंबर 2 की बस्ती के रहवासी खेतों के बीच में बनी पगडंडी से आवागमन करते हैं। तीन दिन से हो रही बारिश के चलते पगडंडी पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गई है। घटना के बाद वाहन मौके पर न पहुंचने पाने की वजह से महिला को चादर में लपेटकर लकड़ी के सहारे कंधे में मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा।

कई वर्षों से कर रहे मांग, अब तक सुनवाई नहीं

घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि कभी गांव की ओर मुडकऱ नहीं देखते हैं। पिछले कई वर्ष से सडक़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पूर्व भी गांव में ऐसी घटना घट चुकी है। आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। बस्ती के लोग पगडंडी से ही आवागमन करते हैं। (mp news )

जमीन मालिकों से बन पा रही बात- एसडीएम

मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए निजी भूमि होने की वजह से सड़क नहीं बन पाई। पगडंडी के सहारे लोग आवागमन करते हैं। पहले से ही हमारी बात भूमि स्वामियों से चल रही है कि वह भूमि देने के लिए तैयार हो तो सडक़ निर्माण करा देंगे। मामले में पुलिस जांच कर रही है, इसके बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी।- भागीरथी लहरे, एसडीएम ब्योहारी

Published on:

30 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / दर्दनाक! चादर में लपेटकर कंधे पर ले जाना पड़ा महिला का शव, खराब सड़क ने ली जान, वीडियो वायरल

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

