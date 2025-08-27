50 लाख के लोन में नहीं मिली सब्सिडी, बेटे को जहरीला पदार्थ खिला फांसी के फंदे पर लटके पति-पत्नी

घटना की जानकारी मिलने पर रोजा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक नेवी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर 39 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उन्होंने रोहित ने आप बीती बताई है। सचिन ग्रोवर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसने 50 लाख रुपए का लोन अपनी सास संध्या के नाम लिया था। जिसकी 12 लाख रुपए की सब्सिडी आनी थी। जिसके लिए सचिन ग्रोवर उद्योग केंद्र के चक्कर लगा रहा था। लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर उसका लोन का ब्याज भी बढ़ता जा रहा था। प्रति महीने 1 लाख की किस्त जा रही थी। सचिन हरियाणा हैंडलूम के नाम से दुकान कर रहा था।