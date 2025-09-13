Patrika LogoSwitch to English

शाहजहांपुर

कोतवाली को घेरी उग्र भीड़…”अल्लाह हू अकबर” जैसे धार्मिक नारे, आखिर शाहजहांपुर में क्यों भड़के लोग

जिले में रोज की तरह शाम को आवाजाही बनी हुई थी, इसी बीच सदर कोतवाली पर सैकड़ों की संख्या में एक विशेष कौम के लोग पहुंचे और उन्मादी नारे लगाने शुरू कर दिए, सैकड़ों की संख्या में भीड़ देख अधिकारियों के भी हाथ, पांव फूल गए।

शाहजहांपुर

anoop shukla

Sep 13, 2025

Up news, angry mob
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पैगंबर पर अभद्र कमेंट, उग्र भीड़ ने घेरा थाना

शुक्रवार की शाम को शाहजहांपुर में सदर कोतवाली में अचानक एक विशेष कौम के लोग सड़क पर उतर गए, भीड़ अल्लाह हू अकबर जैसे धार्मिक नारे लगा रही थी और थाना घेरकर हंगामा करने लगी, भीड़ की मांग थी कि पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने फौरन कारवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया लेकिन भीड़ उग्र बनी हुई थी।

पुलिस ने लाठियां पटक कर उग्र भीड़ को खदेड़ा

पुलिस ने जब कोई चारा न देखा तब सड़क पर लाठियां पटकते हुए भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया, इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोग पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागने लगे, इस दौरान सैकड़ों चप्पलें सड़क पर पड़ी रह गईं। यह हंगामा लगभग तीन घंटे तक चला बाद में पुलिस ने किसी तरह माहौल को नियंत्रण में लिया, क्षेत्र में भारी फोर्स तैनात हैं।

ये भी पढ़ें

“सामने आएंगे तो बुखार आ जाएगा”: सीतापुर सांसद राठौर और खंड विकास अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस
सीतापुर
sitapur mp rakesh rathore bdo mgnrega payment controversy

सोशल मीडिया पर पैगंबर पर की गई अभद्र टिप्पणी, आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां ईदगाह कमेटी के सदस्य कासिम रजा ने बताया कि आज शाम साढ़े छह बजे बहादुरन का रहने वाले केके दीक्षित नाम के व्यक्ति ने पैगंबर साहब और कुरान को लेकर अभद्र टिप्पणी की। सोशल मीडिया में की गई पोस्ट पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसकी शिकायत SP से भी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला आया था। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जिले में शांति बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

UP News: होटल में महिला थी प्रेमी संग, तभी पहुंच गया पति, खूब हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा
मुरादाबाद
moradabad married woman caught with lover in hotel UP

Published on:

13 Sept 2025 12:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / कोतवाली को घेरी उग्र भीड़…”अल्लाह हू अकबर” जैसे धार्मिक नारे, आखिर शाहजहांपुर में क्यों भड़के लोग

