कोतवाली को घेरी उग्र भीड़…”अल्लाह हू अकबर” जैसे धार्मिक नारे, आखिर शाहजहांपुर में क्यों भड़के लोग

जानकारी के मुताबिक मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां ईदगाह कमेटी के सदस्य कासिम रजा ने बताया कि आज शाम साढ़े छह बजे बहादुरन का रहने वाले केके दीक्षित नाम के व्यक्ति ने पैगंबर साहब और कुरान को लेकर अभद्र टिप्पणी की। सोशल मीडिया में की गई पोस्ट पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसकी शिकायत SP से भी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला आया था। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जिले में शांति बनी हुई है।