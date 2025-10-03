Shahjahanpur Accident: खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रही मां बेटी को डंपर ने रौंदा, दर्दनाक मौत

Shahjahanpur Accident: जानकारी के मुताबिक, एकादशी के अवसर पर स्वाति गुप्ता अपनी बेटी के साथ खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए निकली थीं। उसी समय हिमांशु का परिचित प्रदीप, जो रोशनगंज का रहने वाला है। उनके घर पहुंचा और भुगतान लेने बरेली मोड़ जा रहा था। पारिवारिक संबंध अच्छे होने के कारण स्वाति और आरना उसके साथ मंदिर के लिए रवाना हो गईं। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे। कांट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मां-बेटी सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल गईं। हादसा इतना भीषण था कि स्वाति का कपड़ा डंपर में फंस गया और उनका शव लगभग 20 मीटर तक घसीटता चला गया। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।