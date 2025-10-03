Patrika LogoSwitch to English

शाहजहांपुर

Shahjahanpur Accident: खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रही मां बेटी को डंपर ने रौंदा, दर्दनाक मौत

Shahjahanpur accident: शाहजहांपुर के बरेली मोड़ स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। दर्शन करने जा रही महिला और उसकी 10 साल की बेटी डंपर की चपेट में आ गईं। मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

2 min read

शाहजहांपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 03, 2025

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

Shahjahanpur Accident: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। चौक कोतवाली इलाके में बरेली मोड़ के पास बने खाटू श्याम मंदिर के निकट डंपर की चपेट में आने से एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला दलेलगंज निवासी कारोबारी हिमांशु गुप्ता की पत्नी स्वाति (40) और बेटी आरना (10) के रूप में हुई है।

Shahjahanpur Accident: जानकारी के मुताबिक, एकादशी के अवसर पर स्वाति गुप्ता अपनी बेटी के साथ खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए निकली थीं। उसी समय हिमांशु का परिचित प्रदीप, जो रोशनगंज का रहने वाला है। उनके घर पहुंचा और भुगतान लेने बरेली मोड़ जा रहा था। पारिवारिक संबंध अच्छे होने के कारण स्वाति और आरना उसके साथ मंदिर के लिए रवाना हो गईं। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे। कांट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मां-बेटी सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल गईं। हादसा इतना भीषण था कि स्वाति का कपड़ा डंपर में फंस गया और उनका शव लगभग 20 मीटर तक घसीटता चला गया। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

भीड़ में डंपर चालक को पकड़ कर पीटा किया पुलिस के हवाले

घटना से गुस्साई भीड़ ने डंपर चालक को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। सूचना मिलते ही चौक कोतवाली प्रभारी अश्वनी सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदीप से संपर्क कर परिजनों को जानकारी दी। कुछ ही देर में पति हिमांशु गुप्ता वहां पहुंचे तो पत्नी और बेटी का शव देख फफक पड़े। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

03 Oct 2025 09:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / Shahjahanpur Accident: खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रही मां बेटी को डंपर ने रौंदा, दर्दनाक मौत

