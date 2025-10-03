Shahjahanpur Accident: खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रही मां बेटी को डंपर ने रौंदा, दर्दनाक मौत

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Shahjahanpur Accident: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। चौक कोतवाली इलाके में बरेली मोड़ के पास बने खाटू श्याम मंदिर के निकट डंपर की चपेट में आने से एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला दलेलगंज निवासी कारोबारी हिमांशु गुप्ता की पत्नी स्वाति (40) और बेटी आरना (10) के रूप में हुई है।
Shahjahanpur Accident: जानकारी के मुताबिक, एकादशी के अवसर पर स्वाति गुप्ता अपनी बेटी के साथ खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए निकली थीं। उसी समय हिमांशु का परिचित प्रदीप, जो रोशनगंज का रहने वाला है। उनके घर पहुंचा और भुगतान लेने बरेली मोड़ जा रहा था। पारिवारिक संबंध अच्छे होने के कारण स्वाति और आरना उसके साथ मंदिर के लिए रवाना हो गईं। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे। कांट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मां-बेटी सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल गईं। हादसा इतना भीषण था कि स्वाति का कपड़ा डंपर में फंस गया और उनका शव लगभग 20 मीटर तक घसीटता चला गया। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
घटना से गुस्साई भीड़ ने डंपर चालक को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। सूचना मिलते ही चौक कोतवाली प्रभारी अश्वनी सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदीप से संपर्क कर परिजनों को जानकारी दी। कुछ ही देर में पति हिमांशु गुप्ता वहां पहुंचे तो पत्नी और बेटी का शव देख फफक पड़े। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
