UP STF: शाहजहांपुर हत्याकांड का खुलासा: 50,000 के इनामी शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक की हत्या, STF ने चार आरोपी दबोचे

पुलिस को पिछले दिनों शाहजहांपुर में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी हालत पहचानने लायक नहीं थी। बाद में पत्नी शालू ने शव की शिनाख्त उसके टैटू के आधार पर की। जांच के दौरान पता चला कि शव 50,000 के इनामी अपराधी शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक का है। शुरुआत में पुलिस को शक था कि यह हत्या किसी पुराने आपसी रंजिश या गैंगवार का हिस्सा हो सकती है। लेकिन STF की जांच ने मामले का पूरा रुख बदल दिया।