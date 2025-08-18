Patrika LogoSwitch to English

शाहजहांपुर

UP STF: शाहजहांपुर हत्याकांड का खुलासा: 50,000 के इनामी शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक की हत्या, STF ने चार आरोपी दबोचे

Shahjahanpur Murder: शाहजहांपुर में 50,000 के इनामी अपराधी शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक की हत्या का खुलासा हो गया है। यूपी STF ने मास्टरमाइंड कुलदीप दुबे समेत चार आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया। अभिषेक, कुलदीप की गर्लफ्रेंड और पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद पैदा कर रहा था। पत्नी शालू ने टैटू से शव की शिनाख्त की।

शाहजहांपुर

Ritesh Singh

Aug 18, 2025

शाहजहांपुर में 50 हजार के इनामी अभिषेक की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार फोटो सोर्स : Social Media
शाहजहांपुर में 50 हजार के इनामी अभिषेक की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार फोटो सोर्स : Social Media

UP STF Cracks Shahjahanpur Murder: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 50,000 रुपये के इनामी बदमाश शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक की हत्या से जुड़ा है। गिरफ्तारी कानपुर नगर से की गई और जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उनके नाम हैं,कुलदीप दुबे, अभय कुशवाहा, अजीत और युवराज कुशवाहा।

कैसे हुआ हत्या का खुलासा

पुलिस को पिछले दिनों शाहजहांपुर में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी हालत पहचानने लायक नहीं थी। बाद में पत्नी शालू ने शव की शिनाख्त उसके टैटू के आधार पर की। जांच के दौरान पता चला कि शव 50,000 के इनामी अपराधी शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक का है। शुरुआत में पुलिस को शक था कि यह हत्या किसी पुराने आपसी रंजिश या गैंगवार का हिस्सा हो सकती है। लेकिन STF की जांच ने मामले का पूरा रुख बदल दिया।

कौन था अभिषेक

शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में सक्रिय अपराधी था, जिस पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था।

हत्या के पीछे का कारण

जांच में खुलासा हुआ कि हत्या का मास्टरमाइंड कुलदीप दुबे था। मृतक अभिषेक कुलदीप की गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था। इसके अलावा, पैसे के लेनदेन को लेकर भी दोनों के बीच तनाव था। कुलदीप को डर था कि अभिषेक उसके निजी जीवन और आर्थिक मामलों में लगातार दखल दे रहा है। कुलदीप ने अपने नजदीकी साथियों अभय कुशवाहा, अजीत और युवराज कुशवाहा के साथ मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

कानपुर नगर से हुई गिरफ्तारी

STF की टीम ने इन चारों आरोपियों को कानपुर नगर से धर दबोचा। STF के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वाहन, हथियार और मोबाइल फोन भी बरामद किए।

हत्या की वारदात कैसे हुई

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुलदीप दुबे ने अभिषेक को किसी बहाने से बुलाया।सुनसान जगह ले जाकर उस पर हमला किया गया।हमले के दौरान अभिषेक को गोलियों और धारदार हथियारों से मार दिया गया।
शव को पहचान छिपाने के लिए फेंक दिया गया।लेकिन अभिषेक के शरीर पर बने टैटू की वजह से उसकी पहचान उजागर हो गई।

पत्नी शालू ने की शिनाख्त

हत्या की पुष्टि अभिषेक की पत्नी शालू ने की। उसने बताया कि शव देखकर वह टूट गई थी, लेकिन टैटू देखकर पति की पहचान कर पाई।शालू का आरोप है कि पुलिस को पहले ही उसके पति की जान को खतरे की जानकारी थी, फिर भी उसे सुरक्षा नहीं दी गई।

एसटीएफ की कार्यवाही और मुकदमा

  • STF ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मामला दर्ज कर लिया है।
  • कुलदीप दुबे - मास्टरमाइंड
  • अभय कुशवाहा, अजीत, युवराज कुशवाहा - सहयोगी अपराधी
  • पुलिस का कहना है कि चारों से पूछताछ जारी है और वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है।

पुलिस के बयान

STF के एक अधिकारी ने कहा कि “यह हत्या व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा है। मृतक शेखर मौर्या पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। कुलदीप दुबे और उसके साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।”

स्थानीय प्रतिक्रिया और चर्चा

यह हत्याकांड शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि अपराध की दुनिया में अक्सर ऐसे ही निजी रंजिशों के कारण खून-खराबा होता है।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक और कुलदीप दोनों के बीच पहले दोस्ताना रिश्ते थे। लेकिन गर्लफ्रेंड को परेशान करने और पैसों के विवाद ने रिश्तों को दुश्मनी में बदल दिया।

आगे की जांच

  • STF अब इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है
  • क्या इस हत्या में कोई बाहरी गैंग शामिल था?
  • क्या अभिषेक के अन्य दुश्मनों ने भी साजिश में मदद की?
  • हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार कहाँ से आए?
  • पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी।

Published on:

18 Aug 2025 08:34 am

Published on: 18 Aug 2025 08:34 am
Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / UP STF: शाहजहांपुर हत्याकांड का खुलासा: 50,000 के इनामी शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक की हत्या, STF ने चार आरोपी दबोचे

