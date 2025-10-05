पिता की मौत का बेटे ने लिया बदला; शख्स को मारी गोली, जानें पूरा मामला

संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जयवीर की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। आरोपी राहुल के पिता बृजपाल की 2011 में जयवीर ने हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे 11 साल की जेल हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद जयवीर पिछले 3 साल से गांव में रह रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।