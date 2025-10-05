पिता की मौत का बेटे ने लिया बदला; शख्स को मारी गोली, जानें पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
Crime News: उत्तर प्रदेश के शामली में एक 45 साल के शख्स की गोलीमार कर हत्या कर दी गई। मंगलोरा गांव में 14 साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युवक ने 45 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी। रविवार को पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस की माने तो मृतक जयवीर शनिवार शाम अपने खेतों से घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी राहुल (30) ने कथित तौर पर उस पर गोली चला दी। जिससे जयवीर की मौके पर ही मौत हो गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद राहुल फरार हो गया। जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जयवीर की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। आरोपी राहुल के पिता बृजपाल की 2011 में जयवीर ने हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे 11 साल की जेल हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद जयवीर पिछले 3 साल से गांव में रह रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
शामली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग