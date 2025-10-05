Patrika LogoSwitch to English

शामली

पिता की मौत का बेटे ने लिया बदला; शख्स को मारी गोली, जानें पूरा मामला

Crime News: एक बेटे ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए शख्स की गोलीमार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

less than 1 minute read

शामली

image

Harshul Mehra

Oct 05, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: उत्तर प्रदेश के शामली में एक 45 साल के शख्स की गोलीमार कर हत्या कर दी गई। मंगलोरा गांव में 14 साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युवक ने 45 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी। रविवार को पुलिस ने यह जानकारी दी।

खेतों से लौट रहा था शख्स

पुलिस की माने तो मृतक जयवीर शनिवार शाम अपने खेतों से घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी राहुल (30) ने कथित तौर पर उस पर गोली चला दी। जिससे जयवीर की मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद राहुल फरार हो गया। जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आरोपी की तलाश जारी

संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जयवीर की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। आरोपी राहुल के पिता बृजपाल की 2011 में जयवीर ने हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे 11 साल की जेल हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद जयवीर पिछले 3 साल से गांव में रह रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।

‘अभिषेक मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं’, धरा का धरा रह गया शादी का सपना; महामंडलेश्वर पूजा शकुन ने उजाड़ दिया परिवार
अलीगढ़
aligarh crime news

Published on:

05 Oct 2025 12:42 pm

