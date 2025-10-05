‘अभिषेक मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं’, धरा का धरा रह गया शादी का सपना; महामंडलेश्वर पूजा शकुन ने उजाड़ दिया परिवार

महामंडलेश्वर पूजा शकुन ने उजाड़ दिया परिवार। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Abhishek Gupta Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शुक्रवार की रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 25 साल के अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय का नाम सामने आया है। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं महामंडलेश्वर की तलाश की जा रही है।
अभिषेक के भाई आशीष के मुताबिक, अभिषेक ने पूजा शकुन की हरकतों से परेशान होकर उससे दूर होकर नया जीवन शुरू करने का मन बना लिया था। इसके चलते अभिषेक ने पूजा के नंबर को ब्लॉक कर दिया। अभिषेक ने अपने पिता से 3 दिन पहले कहा था,'' अब मैं शादी करना चाहता हूं। मेरी शादी करा दो।'' शहर के एक परिवार में उसकी शादी की बातचीत भी चल रही थी।
अभिषेक के भाई आशीष का कहना है कि अभिषेक की शादी पूजा नहीं होने दे रही थी। वह धमकी देती थी कि अगर अभिषेक उसका नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं हो सकेगा। इसी डर से अभिषेक ने पहले शादी नहीं की और पहले आशीष की शादी करवाई।
राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश, पूर्वांचल में संभावित स्थानों में पूजा की तलाश में जुटीं टीमों ने दबिश दी। हालांकि उसका कोई सुराग नहीं मिला सका। पुलिस पूजा के रिश्तेदारों और करीबियों की CDR भी खंगाल रही है।
बता दें कि अग्रिम जमानत अर्जी पूजा ने अधिवक्ता के माध्यम से डाली है। 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। वहीं पूजा के पति अशोक पांडेय के अधिवक्ता ने भी निचली अदालत में जमानत अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
