‘अभिषेक मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं’, धरा का धरा रह गया शादी का सपना; महामंडलेश्वर पूजा शकुन ने उजाड़ दिया परिवार

Abhishek Gupta Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शुक्रवार की रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 25 साल के अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय का नाम सामने आया है। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं महामंडलेश्वर की तलाश की जा रही है।