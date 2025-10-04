Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

बार-बार बलात्कार; बच्चों की जान बचाने के लिए दर्द सहन करती रही मां, इसके बाद…

Crime News: अपने बच्चों की जान की खातिर एक मां दर्द सहन करती रही। पीड़िता के साथ बार-बार रेप किया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 04, 2025

repeatedly raped victim

महिला के साथ बार-बार बलात्कार। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मकान मालिक ने किराएदार महिला के साथ बार-बार रेप किया। उसने महिला के बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ बलात्कार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कानपुर में महिला के साथ रेप

महिला अपने बच्चों की सुरक्षा के डर से चुप रही। रायबरेली इलाके का रहने वाला एक ड्राइवर कई महीनों से अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था।

मकान मालिक ने किया किराएदार का रेप

20 जून को ड्राइवर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। इस दौरान मकान मालिक घर की मरम्मत का काम कराने के लिए नीचे वाले कमरे में रुका रहा। मजदूरों के जाने के बाद मकान मालिक कथित तौर पर देर रात किराएदार के कमरे में घुस गया। इसके बाद उसने महिला के साथ बलात्कार किया।

बच्चों को जान से मारने की दी धमकी

महिला ने जब विरोध किया, तो उसने पास में सो रहे उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब भी उसका पति घर पर नहीं होता, तो आरोपी उसे डरा-धमकाकर बलात्कार करता था।

पीड़िता के मुताबिक, 22 सितंबर को जब उसका पति घर पर नहीं था, तो मकान मालिक ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया। 1 अक्टूबर को जब पीड़िता का पति घर लौटा तो महिला ने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी आपबीती बताई। इसके बाद दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन जाकर मकान मालिक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि किरायेदार के साथ शारीरिक संबंध सहमति से बनाए गए थे।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

‘जब तक देश में BJP की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता’,अब रोहिणी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो कर दी वायरल
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 03:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बार-बार बलात्कार; बच्चों की जान बचाने के लिए दर्द सहन करती रही मां, इसके बाद…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल; कहा- गोली मारूंगा….कोई बचा नहीं पाएगा

bjp leader threatens man with pistol video goes viral on social media
कानपुर

विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ सकती है मुश्किलें, मुकदमा दर्ज करने वाला परिवार भयभीत, जानें क्या कहती हैं पीड़िता

पीड़ित नजीर फातिमा (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब)
कानपुर

इन जिलों के लिए रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी, 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को तूफानी बारिश तांडव, देखें तस्वीरों में

अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

… शुरू हो गया युवती का शोषण: जिम ट्रेनर ले गया होटल, ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, किया दुष्कर्म

जिम ट्रेनर पर दुष्कर्म का आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: जीजा-साली ने सल्फास की टिकिया खाई, जंगली जानवरों ने खाया शरीर, आधार से पहचान

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.