बार-बार बलात्कार; बच्चों की जान बचाने के लिए दर्द सहन करती रही मां, इसके बाद…

पीड़िता के मुताबिक, 22 सितंबर को जब उसका पति घर पर नहीं था, तो मकान मालिक ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया। 1 अक्टूबर को जब पीड़िता का पति घर लौटा तो महिला ने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी आपबीती बताई। इसके बाद दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन जाकर मकान मालिक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि किरायेदार के साथ शारीरिक संबंध सहमति से बनाए गए थे।