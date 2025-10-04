बार-बार बलात्कार; बच्चों की जान बचाने के लिए दर्द सहन करती रही मां, इसके बाद…

महिला के साथ बार-बार बलात्कार। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मकान मालिक ने किराएदार महिला के साथ बार-बार रेप किया। उसने महिला के बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ बलात्कार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
महिला अपने बच्चों की सुरक्षा के डर से चुप रही। रायबरेली इलाके का रहने वाला एक ड्राइवर कई महीनों से अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था।
20 जून को ड्राइवर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। इस दौरान मकान मालिक घर की मरम्मत का काम कराने के लिए नीचे वाले कमरे में रुका रहा। मजदूरों के जाने के बाद मकान मालिक कथित तौर पर देर रात किराएदार के कमरे में घुस गया। इसके बाद उसने महिला के साथ बलात्कार किया।
महिला ने जब विरोध किया, तो उसने पास में सो रहे उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब भी उसका पति घर पर नहीं होता, तो आरोपी उसे डरा-धमकाकर बलात्कार करता था।
पीड़िता के मुताबिक, 22 सितंबर को जब उसका पति घर पर नहीं था, तो मकान मालिक ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया। 1 अक्टूबर को जब पीड़िता का पति घर लौटा तो महिला ने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी आपबीती बताई। इसके बाद दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन जाकर मकान मालिक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि किरायेदार के साथ शारीरिक संबंध सहमति से बनाए गए थे।
मामले को लेकर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग