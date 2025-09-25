जाति आधारित रैलियों के प्रतिबंध पर भड़कीं सपा सांसद; कहा-ये सरकार का तानाशाही आदेश

'आई लव मुहम्मद' नारे पर सपा की सांसद इकरा हसन ने कहा कि यूपी में मौजूदा सरकार संविधान और देश के नागरिकों के अधिकारों से अनजान लगती है। उन्होंने कहा, ''हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई किसी त्योहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कहें, पैगम्बर की तारीफ करें, तो ऐसी चीजों का विरोध करना अस्वीकार्य है।''