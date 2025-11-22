Interstate Drug Cartel Busted: अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, 4 करोड़ से अधिक की हेरोइन बरामद; दो तस्कर गिरफ्तार

4 किलो हेरोइन बरामद, कीमत 4 करोड़ से अधिक; दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
Interstate Drug Trafficking Gang Shamli: उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने शामली जिले के गंद्राओ गांव में छापेमारी कर 4 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक एन. पी. सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी, खुफिया इनपुट और पुलिस टीम की सतर्कता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बरामद हेरोइन उच्च गुणवत्ता की है और इसकी तस्करी पड़ोसी राज्यों में की जा रही थी।
जानकारी के अनुसार पुलिस को पिछले कुछ दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि शामली जिले के ग्रामीण इलाकों में एक तस्कर गिरोह सक्रिय है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता है। इसी क्रम में पुलिस ने शनिवार सुबह विशेष टीम गठित कर गंद्राओ गांव में स्थित एक मकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम को घर में छिपाकर रखी गई 4 किलो हेरोइन मिली। एसपी के मुताबिक, पकड़ी गई हेरोइन पैक्ड और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हालत में थी। इसके अलावा कुछ मोबाइल फोन, एक डिजिटल तराज़ू और नकदी भी बरामद की गई है।
पुलिस ने जिन दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, उनके नाम प्रारंभिक पूछताछ में सामने आए हैं, हालांकि पुलिस अभी नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है ताकि जांच प्रभावित न हो। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। गिरोह के तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं। पंजाब से ड्रग्स की सप्लाई आती थी और यूपी के पश्चिमी जिलों के जरिए इसे आगे भेजा जाता था। एसपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इनके संपर्क में कौन-कौन लोग थे और किस-किस क्षेत्र में सप्लाई की जाती थी।
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से नशा तस्करी का नेटवर्क कई जिलों में फैलने लगा था, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे पश्चिमी यूपी के जिले इन दिनों तस्करों के रूट में शामिल पाए जा रहे हैं। इस बरामदगी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि 4 किलो हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत 4–5 करोड़ रुपये तक होती है।इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी किसी बड़े मॉड्यूल के पकड़े जाने का संकेत है। गिरोह के पकड़े जाने से इसकी सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। एसपी ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस की प्रतिबद्धता का परिणाम है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
जांच में सामने आया है कि तस्करी का तरीका बेहद संगठित और सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। सप्लाई पंजाब से आती थी, जहां से नशा गिरोह के सदस्य छोटे-छोटे पैकेट बनाते थे। यह सामान ट्रकों, प्राइवेट वाहनों या कुरियर सेवा के जरिए भेजा जाता था। शामली और आसपास के इलाकों में स्लीपर मॉड्यूल काम करते थे जो माल रिसीव करते, स्टॉक छिपाते, छोटे स्तर के सप्लायरों को आगे देते, भुगतान ज्यादातर नकदी में होता था, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन भी संदिग्ध हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है, जिससे गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा संभव है।
गंद्राओ गांव में जैसे ही पुलिस की छापेमारी की खबर फैली, गांव में हड़कंप मच गया। कई लोग मौके पर पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस घर पर छापा पड़ा, वहां दो-तीन महीनों से नए चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया। गांव के लोगों का कहना है कि वे नहीं जानते थे कि यहां इतना बड़ा नशे का कारोबार चल रहा है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट NCB को भी भेजी जाएगी ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस गिरोह के नेटवर्क को चिन्हित किया जा सके। NCB और ATS के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, यह संभावना है कि गिरोह के पास और भी स्टॉक हो सकता है। अन्य जिलों में भी इनके ठिकाने हैं। कुछ लोग फरार हो सकते हैं। सप्लायर व फाइनेंसर के नाम जल्द सामने आएंगे।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर NDPS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। NDPS एक्ट में 1 किलो से अधिक हेरोइन बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लग सकता है। एसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने जनता से अपील की है कि यदि किसी इलाके में संदिग्ध लोग, अनजान वाहन या असामान्य गतिविधियां दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि समाज और पुलिस के सहयोग से ही नशे जैसे गंभीर अपराध को खत्म किया जा सकता है।
शामली
उत्तर प्रदेश
