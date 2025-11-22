Interstate Drug Cartel Busted: अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, 4 करोड़ से अधिक की हेरोइन बरामद; दो तस्कर गिरफ्तार

Interstate Drug Trafficking Gang Shamli: उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने शामली जिले के गंद्राओ गांव में छापेमारी कर 4 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक एन. पी. सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी, खुफिया इनपुट और पुलिस टीम की सतर्कता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बरामद हेरोइन उच्च गुणवत्ता की है और इसकी तस्करी पड़ोसी राज्यों में की जा रही थी।