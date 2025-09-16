कूनो नेशनल पार्क से आई दुखद खबर, मादा चीता का शव मिलने से मचा हड़कंप

चीता परियोजना के क्षेत्र संचालक द्वारा मीडिया से बातचीत तके दौरान बताया गया कि, सोमवार शाम करीब 6.30 बजे माता चीता ज्वाला की एक 20 महीने की मादा उप-वयस्क चीता जंगल में मृत अवस्था में मिली है। उसे 21 फरवरी 2025 को मां जवाला और 3 शावकों के साथ जंगल में छोड़ा गया था। मृत मादा उप-वयस्क चीता ने उसने अपनी मां को एक महीने से अधिक समय पहले और अपने साथी शावकों को कुछ दिन पहले छोड़ दिया था।