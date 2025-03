कूनो के खुले जंगल में छोड़े जाएंगे चीता, गामिनी और उसके चार शावकों को देख सकेंगे टूरिस्ट

Cheetah in Kuno National Park: श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में आज सोमवार 18 मार्च को छोड़े जाएंगे चीते, गामिनी और उसके चार शावकों को छोड़ा जाएगा.

श्योपुर•Mar 17, 2025 / 12:23 pm• Sanjana Kumar

cheetah in Kuno National Park

Cheetah in Kuno National Park: श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में सोमवार को मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों (Cheetah Gamini her four Cubs) को छोड़ा जाएगा (Cheetah Released in Kuno national park)। रविवार रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी। वहीं सीसीएफ उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कितने चीते छोड़े जाएंगे, इसकी जानकारी सोमवार को दी जाएगी। बता दें, कूनो में अभी 12 चीते खुले जंगल में हैं। इनमें 7 शावक और 5 वयस्क हैं।