एमपी के इस जिले में गारंटी पीरियड में ही 30 करोड़ की सड़क के हुए हाल-बेहाल..

लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी श्योपुर-ढोढर चंबल केनाल सड़क अनगिनत जगहों पर धंस गई है। सड़क निर्माण के बाद से ही इस मार्ग पर श्यामपुर, विजयपुर, मुरैना, सबलगढ़ की और जाने वाले वाहनों का ट्रैफिक भी बढ़ गया था, लेकिन अब रोड पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं तो वहीं कुछ कदम चलने के बाद ही सड़क से डामर उखड़ी दिखाई दे रही है। सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने के कारण कई प्वाइंटों पर सड़क किनारे की मिट्टी धंसक गई है, जिससे बड़े हादसों की संभावना बनी हुई है। इस सड़क मार्ग से हजारों एक हजार से अधिक दो पहिया, चार पहिया वाहनों के साथ सैकड़ों यात्री बसें व भारी वाहनों की भी आवाजाही बनी रहती है, लेकिन सड़क मार्ग पर बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए दुखदायी बने हुए है। हालांकि, 30 करोड़ की सड़क अभी गारंटी पीरियड में है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्ग के गड्ढों को भरवाया जा रहा है और न ही सड़क किनारे धंसी सड़क का मेंटेनेंस हो पा रहा है।