एमपी में तहसीलदार मैडम के पैर पकड़कर बोली महिला- ‘कुछ कीजिए वरना जान दे दूंगी’

श्योपुर के खिरखिरी गांव की रहने वाली आदिवासी महिला सावित्री बाई अपनी बहू के साथ तहसील कार्यालय पर आवेदन देने के लिए आई थीं। तहसीलदार रोशनी शेख कार्यालय से बाहर निकल रही थीं तभी सीढ़ियों पर ही सावित्री बाई ने अपनी बहू के साथ मिलकर तहसीलदार रोशनी शेख के पैर पकड़ लिए। उन्होंने गुहार लगाते हुए बताया कि उनका परिवार कई साल से जिस जमीन पर टपरिया बनाकर रह रहा था उसे गांव के कुछ दबंगों ने तोड़ दिया है और वहां पर जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। फरियादी महिला सावित्री बाई ने ये भी कहा कि वो पुलिस और तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।