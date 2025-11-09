एमपी में तहसीलदार मैडम के पैर पकड़कर बोली महिला- ‘कुछ कीजिए वरना जान दे दूंगी’

Tribal woman held the feet of Tehsildar Madam
mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर में जमीन पर कब्जे से परेशान आदिवासी महिलाओं ने तहसीलदार मैडम के पैर पकड़ लिए। तहसीलदार के पैर पकड़ने के बाद महिलाओं ने ये भी कहा कि मैडम कुछ कीजिए वरना हम अपनी जान दे देगें। जिसके बाद तहसीलदार मैडम ने महिलाओं से उनका आवेदन लिया और पटवारी व आर आई से बोलकर मामले की जांच कराने की बात कही है। तहसीलदार के पैर पकड़ते आदिवासी महिलाओं का वीडियो भी सामने आया है।
देखें वीडियो-
श्योपुर के खिरखिरी गांव की रहने वाली आदिवासी महिला सावित्री बाई अपनी बहू के साथ तहसील कार्यालय पर आवेदन देने के लिए आई थीं। तहसीलदार रोशनी शेख कार्यालय से बाहर निकल रही थीं तभी सीढ़ियों पर ही सावित्री बाई ने अपनी बहू के साथ मिलकर तहसीलदार रोशनी शेख के पैर पकड़ लिए। उन्होंने गुहार लगाते हुए बताया कि उनका परिवार कई साल से जिस जमीन पर टपरिया बनाकर रह रहा था उसे गांव के कुछ दबंगों ने तोड़ दिया है और वहां पर जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। फरियादी महिला सावित्री बाई ने ये भी कहा कि वो पुलिस और तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तहसीलदार रोशनी शेख के पैर पकड़कर सावित्री बाई ने ये भी कहा कि मैडम कुछ कीजिए नहीं तो हम अपनी जान दे देगें। तहसीलदार रोशनी शेख ने सावित्री बाई से उसका आवेदन ले लिया है और पटवारी व आरआई से जांच कराने की बात कही है। हालांकि मौके पर ही समस्या का निराकरण न करने और आवेदन लेकर गाड़ी में बैठकर चले जाने का वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इसे प्रशासन की उदासीनता बता रहे हैं।
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
