ड्रग्स बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वालों का अब होगा हिसाब, सीएम सुक्खू बोले- अवैध संपत्ति वापस ली जाएगी

सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और करीब 3.27 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को किसी भी कीमत पर अपराधियों के पास नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक नूरपुर में जब्त संपत्तियों में आलीशान मकान, जमीन, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से ड्रग माफिया और नशे के सौदागरों को स्पष्ट संदेश गया है कि हिमाचल प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है।