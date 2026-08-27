Raksha Bandhan Holiday: हिमाचल में अब भाई भी रहेंगे छुट्टी पर, रक्षाबंधन पर पूरे प्रदेश में सरकारी अवकाश

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन पर भाई-बहनों को दी छुट्टी की सौगात। (फोटो सोर्स-IANS)
Shimla News: हिमाचल प्रदेश में इस बार रक्षाबंधन पर भाई और बहन दोनों को छुट्टी मिलेगी। राज्य सरकार ने 28 अगस्त यानी शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसका मतलब साफ है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों त्योहार के दिन अपने परिवार के साथ रह सकेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और आपसी विश्वास का त्योहार है। ऐसे में दोनों को साथ रहकर यह त्योहार मनाने का मौका मिलना चाहिए।
हिमाचल में अब तक रक्षाबंधन पर महिला कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती थी, लेकिन पुरुष कर्मचारियों के लिए सामान्य कामकाज चलता था। ऐसे में कई परिवारों में बहन के पास छुट्टी होती थी, लेकिन भाई को ऑफिस जाना पड़ता था।
सरकार ने अब इस व्यवस्था को बदल दिया है। इस बार रक्षाबंधन पर पूरे प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई-बहन साथ में त्योहार मना सकें और परिवार के साथ खुशियां बांट सकें, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन को भाई-बहन के स्नेह और भरोसे से जुड़ा त्योहार बताते हुए कहा कि बचपन से लेकर जिंदगी के अलग-अलग पड़ाव तक यह रिश्ता बेहद खास रहता है।
रक्षाबंधन पर हिमाचल सरकार ने महिलाओं को एक और राहत दी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि HRTC की बसों में राज्य की सीमा के अंदर महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
यानी 28 अगस्त को महिलाओं को हिमाचल में HRTC बस से सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। इसका फायदा खास तौर पर उन महिलाओं को मिलेगा, जो राखी बांधने के लिए अपने मायके या किसी दूसरे शहर जाती हैं।
रक्षाबंधन को देखते हुए दूसरे राज्यों में भी सरकारों ने अलग-अलग घोषणाएं की हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की आधी रात तक जारी रहने की जानकारी दी गई है।
इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिमाचल सरकार की छुट्टी से उन परिवारों को खास फायदा होगा, जहां भाई या बहन नौकरी के कारण पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं। अब दोनों साथ रहकर राखी का त्योहार मना सकेंगे।
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