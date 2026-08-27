Raksha Bandhan Holiday: हिमाचल में अब भाई भी रहेंगे छुट्टी पर, रक्षाबंधन पर पूरे प्रदेश में सरकारी अवकाश

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में इस बार रक्षाबंधन पर भाई और बहन दोनों को छुट्टी मिलेगी। राज्य सरकार ने 28 अगस्त यानी शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसका मतलब साफ है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों त्योहार के दिन अपने परिवार के साथ रह सकेंगे।