शिवपुरी

एमपी में विधायक के भाई को 40 लाख की चपत लगाई, 35 तोले सोने और चांदी के जेवर ले गए चोर

Kolaras - एमपी के एक विधायक के भाई को दीवाली के मौके पर पूरे 40 लाख रुपए का चूना लगा है। उनके घर में बड़ी चोरी हुई।

2 min read

शिवपुरी

image

deepak deewan

Oct 23, 2025

40 lakh rupees stolen from the house of Kolaras MLA Mahendra Yadav's brother

40 lakh rupees stolen from the house of Kolaras MLA Mahendra Yadav's brother

Kolaras - एमपी के एक विधायक के भाई को दीवाली के मौके पर पूरे 40 लाख रुपए का चूना लगा है। उनके घर में बड़ी चोरी हुई। अज्ञात लोग घर में रखे 35 तोले सोने और चांदी के जेवर व नकदी ले गए। कोलारस के विधायक महेंद्र यादव के चचेरे भाई राजीव यादव के घर में यह वारदात हुई। बीती रात घटना के समय उनकी वृद्ध मां मुन्नीबाई घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर रात में ही उनके घर में छत के रास्ते से घुसे और चोरी कर फरार हो गए। गुरूवार सुबह मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

शिवपुरी जिले के बदरवास में यह वारदात हुई। यहां के इंदार थाना के तरावली गांव में बीती रात अज्ञात चोर कोलारस विधायक महेन्द्र यादव के चचेरे भाई राजीव यादव के घर में जा घुसे। घर में अलमारी में रखे 50 हजार रुपए नकदी के अलावा 35 तोले सोने व चांदी के जेवरात और सिक्के चुराकर रफूचक्कर हो गए। चोरी गए माल की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है।

राजीव यादव ने बताया कि सुबह जब मां मुन्नीबाई सोकर उठीं तो देखा कि घर के अंदर कमरों में पूरा सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने मुझे घटना की सूचना फोन पर दी और फिर इंदार पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले

इंदार के थाना प्रभारी दिनेश नरवरिया ने बताया कि रात के समय अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। हमने अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द चोरों को पकडक़र मामले का खुलासा किया जाएगा।

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

#Crime

Published on:

23 Oct 2025 07:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में विधायक के भाई को 40 लाख की चपत लगाई, 35 तोले सोने और चांदी के जेवर ले गए चोर

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

