एमपी में विधायक के भाई को 40 लाख की चपत लगाई, 35 तोले सोने और चांदी के जेवर ले गए चोर

Kolaras - एमपी के एक विधायक के भाई को दीवाली के मौके पर पूरे 40 लाख रुपए का चूना लगा है। उनके घर में बड़ी चोरी हुई। अज्ञात लोग घर में रखे 35 तोले सोने और चांदी के जेवर व नकदी ले गए। कोलारस के विधायक महेंद्र यादव के चचेरे भाई राजीव यादव के घर में यह वारदात हुई। बीती रात घटना के समय उनकी वृद्ध मां मुन्नीबाई घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर रात में ही उनके घर में छत के रास्ते से घुसे और चोरी कर फरार हो गए। गुरूवार सुबह मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।