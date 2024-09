सड़क पर पड़ी मिली नोटों की गड्डी पर नहीं डिगा ईमान, लौटा दी पूरी रकम

सड़क पर पड़ी मिली नोटों की गड्डी पर नहीं डिगा ईमान, लौटा दी पूरी रकम

शिवपुरी•Sep 17, 2024 / 06:03 pm• deepak deewan

Adil Shah returned lakhs of rupees in Kolaras of Shivpuri जब कुछ रुपयों के लिए लोग एक-दूसरे की जान लेने पर उतारु हो जाते हैं तब एमपी के एक युवा ने गजब की ईमानदारी दिखाई। पेशे से ऑटो चालक इस युवा को सड़क पर नोटों की गड्डी पड़ी मिली। 100-100 रुपए की गड्डी मिली जिनमें हजारों रुपए थे। हजारों रुपए यूं ही मिल जाने पर भी उनका ईमान नहीं डिगा। उसने खुशी खुशी नोटों की गड्डी असल मालिक को लौटा दी।

