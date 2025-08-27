प्रेमिका से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ा युवक, 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो

Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

प्रेमिका से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ा युवक, 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो

MP News: प्रेमिका से शादी की जिद पूरी न होने पर युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। करीब दो घंटे तक पुलिस-परिजन और नेता समझाते रहे, तब जाकर युवक नीचे उतरा। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शिवपुरी

Akash Dewani

Aug 27, 2025

boy climbs mobile tower video viral love marriage shivpuri mp news
boy climbs mobile tower video viral love marriage (फोटो- वायरल वीडियो)

Boy climbs mobile tower video viral: शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना अंतर्गत ग्राम गोंदरी में मंगलवार दोपहर एक युवक प्रेमिका से शादी कराने की जिद पर एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। मामले की सूचना पर से मौके पर पुलिस व ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस ने दो घंटे में समझा-बुझाकर युवक को नीचे उतारा। (MP News)

प्रेमिका से शादी करने को राजी नहीं था परिवार, तो चढ़ गया टॉवर

जानकारी के मुताबिक गोंदरी निवासी अल्ताफ खान अपने ही समाज की एक युवती से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। युवक के परिजन इसके लिए राजी नहीं हो रहे और इसी बात से नाराज होकर अल्ताफ मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। वह अपने साथ मोबाइल भी लेकर गया था और लगातार परिजन से फोन पर बात कर रहा था। परिजन उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। (MP News)

पुलिस ने समझाइश देकर उतारा

सूचना मिलते ही गोंदरी गांव से होकर गुजर रहे विधायक कैलाश कुशवाह भी पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात का भी उस पर असर नहीं हुआ। इसके बाद बैराड़ पुलिस ने मोर्चा संभाला और करीब दो घंटे तक युवक को समझाया और उसकी बात मानने की बात भी की। पुलिस की बात सुनकर अल्ताफ नीचे आया और पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। बाद में पुलिस ने युवक को उसके परिजन को सौंप दिया। (MP News)

27 Aug 2025 01:06 pm

