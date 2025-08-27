प्रेमिका से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ा युवक, 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो

Boy climbs mobile tower video viral: शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना अंतर्गत ग्राम गोंदरी में मंगलवार दोपहर एक युवक प्रेमिका से शादी कराने की जिद पर एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। मामले की सूचना पर से मौके पर पुलिस व ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस ने दो घंटे में समझा-बुझाकर युवक को नीचे उतारा। (MP News)
जानकारी के मुताबिक गोंदरी निवासी अल्ताफ खान अपने ही समाज की एक युवती से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। युवक के परिजन इसके लिए राजी नहीं हो रहे और इसी बात से नाराज होकर अल्ताफ मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। वह अपने साथ मोबाइल भी लेकर गया था और लगातार परिजन से फोन पर बात कर रहा था। परिजन उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। (MP News)
सूचना मिलते ही गोंदरी गांव से होकर गुजर रहे विधायक कैलाश कुशवाह भी पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात का भी उस पर असर नहीं हुआ। इसके बाद बैराड़ पुलिस ने मोर्चा संभाला और करीब दो घंटे तक युवक को समझाया और उसकी बात मानने की बात भी की। पुलिस की बात सुनकर अल्ताफ नीचे आया और पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। बाद में पुलिस ने युवक को उसके परिजन को सौंप दिया। (MP News)