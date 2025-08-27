प्रेमिका से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ा युवक, 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो

सूचना मिलते ही गोंदरी गांव से होकर गुजर रहे विधायक कैलाश कुशवाह भी पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात का भी उस पर असर नहीं हुआ। इसके बाद बैराड़ पुलिस ने मोर्चा संभाला और करीब दो घंटे तक युवक को समझाया और उसकी बात मानने की बात भी की। पुलिस की बात सुनकर अल्ताफ नीचे आया और पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। बाद में पुलिस ने युवक को उसके परिजन को सौंप दिया। (MP News)