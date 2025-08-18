‘मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं’, पत्रिका से बातचीत में बोले नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष

Congress District President: प्रदेश के कई जिलों के साथ शनिवार देर शाम शिवपुरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी युवा नेता व 5 साल तक शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे मोहित अग्रवाल (Mohit Agarwal) को मिली है। पत्रिका ने नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल से कुछ मुद्दों पर बात की तो वे कुछ बिन्दुओं पर तो खुलकर बोले, लेकिन कुछ पर संगठन व वरिष्ठ पदाधिकारियों के हिसाब से चलने की बात कही। (MP News)
जवाब- मैं शुरु से ही किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने की राजनीति नहीं करता। सिंधिया (Minister Jyotiraditya Scindia) के खिलाफ भी कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सिंधिया शिवपुरी के सांसद होने के नाते यहां के नेता हैं और जब भी उनके संसदीय क्षेत्र में कोई जनता से जुड़ा मुद्दा आएगा तो मैं पार्टी के साथ मिलकर उन मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखूंगा और जरुरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन का काम भी करेंगे।
जवाब- मेरा शुरु से ही प्रयास रहेगा कि पार्टी में नए लोगों के साथ युवाओं को जोड़कर उनकी योग्यता के हिसाब से जिमेदारी दी जाए। साथ ही जो पुराने कांग्रेस नेता किन्हीं कारणों से घर बैठ गए हैं, उनको भी फिर से पार्टी से जोड़कर कांग्रेस भाजपा से आगे करने का पूरा प्रयास करेंगे।
जवाब-शहर में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले नगर पालिका में है। अभी ९६ लाख के घोटाले में दो इंजीनियरों व ठेकेदार पर एफआईआर हुई है, उस मामले में नगर पालिका सीएमओ व अध्यक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज कराने के लिए मुहिम चालू करेंगे। यह काम दो से तीन दिन में शुरु हो जाएगा। इसके अलावा जहां भी कोई गड़बड़ी मिलेगी तो मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी उस मामले में सत से सत कार्रवाई करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
जवाब- देखिए पद के लिए दावेदारी तो हर कार्यकर्ता करता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे पद मिले। अब पार्टी ने मुझे जिमेदारी दी है तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी को साथ लेकर चलूं। अगर किसी दावेदार के मन में कुछ थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो मैं उससे मिलकर उन बातों को खत्म करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही अगर मेरी जगह किसी दूसरे को जिलाध्यक्ष की जिमेदारी मिलती तब मैं भी उसके साथ रहकर पार्टी के लिए काम करता। पद तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है।
जवाब- ऐसा नहीं है, अकेले श्रीप्रकाश शर्मा ही नहीं, पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता जैसे गणेश गौतम और भी जो वरिष्ठ हैं, सभी के अनुभवों का लाभ लेकर मैं आगे काम करूंगा। ऐसा बोलना गलत है कि जिलाध्यक्ष का काम कोई और करेगा। पार्टी ने मुझे जिमेदारी दी है तो मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा।
जवाब- हमारे नेता राहुल गांधी बिहार सहित अन्य राज्यों में वोट चोरी के मामले सामने लाकर भाजपा की पोल खोल रहे हैं। उसी तरह से हम शिवपुरी में जो वोट चोरी के मामले हुए हैं, उनको खोजकर जनता के सामने लाएंगे और दमदारी से विधायक व सांसद के चुनाव को लड़ेंगे। (Congress District President)