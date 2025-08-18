Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

‘मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं’, पत्रिका से बातचीत में बोले नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस के शिवपुरी के नए जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने कहा, संगठन को युवाओं व वरिष्ठ नेताओं के साथ मजबूत करेंगे। भाजपा की नीतियों का विरोध कर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

शिवपुरी

Akash Dewani

Aug 18, 2025

mohit agrawal congress district president No personal comment jyotiraditya scindia mp news
mohit agrawal congress district president No personal comment jyotiraditya scindia (फोटो-सोशल मीडिया)

Congress District President: प्रदेश के कई जिलों के साथ शनिवार देर शाम शिवपुरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी युवा नेता व 5 साल तक शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे मोहित अग्रवाल (Mohit Agarwal) को मिली है। पत्रिका ने नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल से कुछ मुद्दों पर बात की तो वे कुछ बिन्दुओं पर तो खुलकर बोले, लेकिन कुछ पर संगठन व वरिष्ठ पदाधिकारियों के हिसाब से चलने की बात कही। (MP News)

पत्रिका के सवालों का मोहित अग्रवाल ने दिया जवाब


  1. सवाल : शिवपुरी जिले व ग्वालियर व चंबल संभाग में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही भाजपा के कद्दावर नेता है। क्या आप उनके खिलाफ खुलकर बोलेंगे ?

जवाब- मैं शुरु से ही किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने की राजनीति नहीं करता। सिंधिया (Minister Jyotiraditya Scindia) के खिलाफ भी कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सिंधिया शिवपुरी के सांसद होने के नाते यहां के नेता हैं और जब भी उनके संसदीय क्षेत्र में कोई जनता से जुड़ा मुद्दा आएगा तो मैं पार्टी के साथ मिलकर उन मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखूंगा और जरुरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन का काम भी करेंगे।


  1. सवाल- कांग्रेस पार्टी ने आपको जिलाध्यक्ष की जिमेदारी दी है। संगठन को आप कैसे व्यापक रूप देने का काम करेंगे और भाजपा से आगे होने की आपकी क्या कार्ययोजना है ?

जवाब- मेरा शुरु से ही प्रयास रहेगा कि पार्टी में नए लोगों के साथ युवाओं को जोड़कर उनकी योग्यता के हिसाब से जिमेदारी दी जाए। साथ ही जो पुराने कांग्रेस नेता किन्हीं कारणों से घर बैठ गए हैं, उनको भी फिर से पार्टी से जोड़कर कांग्रेस भाजपा से आगे करने का पूरा प्रयास करेंगे।


  1. सवाल- नगर पालिका से लेकर अन्य जो सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके खिलाफ की आपकी क्या कार्ययोजना है?

जवाब-शहर में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले नगर पालिका में है। अभी ९६ लाख के घोटाले में दो इंजीनियरों व ठेकेदार पर एफआईआर हुई है, उस मामले में नगर पालिका सीएमओ व अध्यक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज कराने के लिए मुहिम चालू करेंगे। यह काम दो से तीन दिन में शुरु हो जाएगा। इसके अलावा जहां भी कोई गड़बड़ी मिलेगी तो मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी उस मामले में सत से सत कार्रवाई करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।


  1. सवाल- आपको जिलाध्यक्ष का पद मिल गया और जो भी दावेदार थे, क्या वह लोग भी आपके साथ है या वह अलग होकर काम करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है?

जवाब- देखिए पद के लिए दावेदारी तो हर कार्यकर्ता करता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे पद मिले। अब पार्टी ने मुझे जिमेदारी दी है तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी को साथ लेकर चलूं। अगर किसी दावेदार के मन में कुछ थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो मैं उससे मिलकर उन बातों को खत्म करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही अगर मेरी जगह किसी दूसरे को जिलाध्यक्ष की जिमेदारी मिलती तब मैं भी उसके साथ रहकर पार्टी के लिए काम करता। पद तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है।


  1. सवाल- ऐसी चर्चा है कि जिलाध्यक्ष तो आप बन गए, लेकिन जिलाध्यक्षी का पूरा काम पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा देखेंगे?

जवाब- ऐसा नहीं है, अकेले श्रीप्रकाश शर्मा ही नहीं, पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता जैसे गणेश गौतम और भी जो वरिष्ठ हैं, सभी के अनुभवों का लाभ लेकर मैं आगे काम करूंगा। ऐसा बोलना गलत है कि जिलाध्यक्ष का काम कोई और करेगा। पार्टी ने मुझे जिमेदारी दी है तो मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा।


  1. सवाल- आगामी विधानसभा व लोकसभा के चुनाव को लेकर आपकी क्या कार्ययोजना है?

जवाब- हमारे नेता राहुल गांधी बिहार सहित अन्य राज्यों में वोट चोरी के मामले सामने लाकर भाजपा की पोल खोल रहे हैं। उसी तरह से हम शिवपुरी में जो वोट चोरी के मामले हुए हैं, उनको खोजकर जनता के सामने लाएंगे और दमदारी से विधायक व सांसद के चुनाव को लड़ेंगे। (Congress District President)

Published on:

18 Aug 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / ‘मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं’, पत्रिका से बातचीत में बोले नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष

