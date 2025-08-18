‘मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं’, पत्रिका से बातचीत में बोले नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष

जवाब- देखिए पद के लिए दावेदारी तो हर कार्यकर्ता करता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे पद मिले। अब पार्टी ने मुझे जिमेदारी दी है तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी को साथ लेकर चलूं। अगर किसी दावेदार के मन में कुछ थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो मैं उससे मिलकर उन बातों को खत्म करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही अगर मेरी जगह किसी दूसरे को जिलाध्यक्ष की जिमेदारी मिलती तब मैं भी उसके साथ रहकर पार्टी के लिए काम करता। पद तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है।