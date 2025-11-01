पत्नी-बेटे ने मिलकर दबाया गला, प्रेमी ने ठिकाने लगाई लाश

एक तरफ पति के अवैध संबंधों में रोड़ा बनने से पत्नी परेशान थी तो वहीं बच्चे भी शराब के नशे में पिता के द्वारा पीटे जाने से दुखी थे। इसीलिए पत्नी ने प्रेमी मुकेश मीणा व बेटों के साथ मिलकर पति राकेश की हत्या की साजिश रची। 28 अक्टूबर को दोपहर में ही पत्नी ने 15 साल के नाबालिग बेटे के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर पति राकेश की हत्या कर दी और फिर घर में शव को ढ़ककर रखे रहे। बड़ा बेटा कन्हैया जाटव शिवपुरी गया था । पति राकेश की हत्या करने के बाद पत्नी ने बड़े बेटे कन्हैया व मुकेश को बताया कि उसने छोटे बेटे के साथ मिलकर राकेश को मार डाला है अब तुम दोनों आ जाओ और इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। इस पर मुकेश मीणा व कन्हैया ने रात के समय एक बाइक पर शव को रखा और गांव में ही मरघटा के पास फेंककर आ गए। पुलिस ने मृतक की पत्नी उसके दोनों बेटों (एक नाबालिग) व प्रेमी मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।