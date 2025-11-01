Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

पत्नी-बेटे ने मिलकर दबाया गला, प्रेमी ने ठिकाने लगाई लाश

mp news: पत्नी के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था पति, शराब पीकर आए दिन बेटों से करता था मारपीट...।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Nov 01, 2025

shivpuri

shivpuri news

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में देहात थाना पुलिस ने दो दिन पूर्व हुई एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, दोनों बेटों सहित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी व एक बेटे ने मिलकर गला दबाकर हत्या की थी और फिर दूसरे बेटे व प्रेमी ने मिलकर शव को बाइक पर रखकर गांव में मरघट के पास फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के प्रेमी से अवैध संबंधों का विरोध करता था और आए दिन पत्नी व बेटों के साथ शराब पीकर मारपीट करता था। परेशान होकर आरोपियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया।

29 अक्टूबर को मिली थी लाश

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ग्राम रायश्री के मरघट के पास एक युवक राकेश (43) पुत्र सूखाराम जाटव का शव पड़ा मिला था। राकेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में पहले मृतक के भाई लाखन जाटव की शिकायत पर संदेही भरत यादव, मृतक की पत्नी, उसकी बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन जब जांच पड़ताल करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की तो पता चला कि राकेश की पत्नी के अवैध संबंध भरत व मुकेश मीणा दोनों से थे। राकेश को इस बात की जानकारी थी तो वह अपनी पत्नी का विरोध करता था और शराब पीकर आए दिन पत्नी व दोनो बेटों की मारपीट करता था। यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था।

पत्नी-बेटों और प्रेमी ने बनाया प्लान

एक तरफ पति के अवैध संबंधों में रोड़ा बनने से पत्नी परेशान थी तो वहीं बच्चे भी शराब के नशे में पिता के द्वारा पीटे जाने से दुखी थे। इसीलिए पत्नी ने प्रेमी मुकेश मीणा व बेटों के साथ मिलकर पति राकेश की हत्या की साजिश रची। 28 अक्टूबर को दोपहर में ही पत्नी ने 15 साल के नाबालिग बेटे के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर पति राकेश की हत्या कर दी और फिर घर में शव को ढ़ककर रखे रहे। बड़ा बेटा कन्हैया जाटव शिवपुरी गया था । पति राकेश की हत्या करने के बाद पत्नी ने बड़े बेटे कन्हैया व मुकेश को बताया कि उसने छोटे बेटे के साथ मिलकर राकेश को मार डाला है अब तुम दोनों आ जाओ और इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। इस पर मुकेश मीणा व कन्हैया ने रात के समय एक बाइक पर शव को रखा और गांव में ही मरघटा के पास फेंककर आ गए। पुलिस ने मृतक की पत्नी उसके दोनों बेटों (एक नाबालिग) व प्रेमी मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।

