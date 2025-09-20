जीजा ने पकड़े हाथ और शक्की पति ने बीवी को बना दिया ‘सूर्पणखा’…

23 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि 16 सितंबर की रात करीब 10 बजे पति राजेश और जीजा सलीम घर पर आए। घर आने के बाद पति व जीजा उससे विवाद करने लगे और गालियां देने लगे। इसके बाद जीजा ने उसके हाथ पकड़े और पति राजेश ने अपने दांवों से उसकी नाक को तब तक काटा जब तक की वो कटकर अलग नहीं हो गई। वो दर्द से चीखती रही लेकिन पति और जीजा को उस पर तरस नहीं आया। नाक काटने के बाद पति और जीजा दोनों उसे घायल हालत में छोड़कर घर से भाग गए।