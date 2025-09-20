Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिवपुरी

जीजा ने पकड़े हाथ और शक्की पति ने बीवी को बना दिया ‘सूर्पणखा’…

mp news: पति ने बीवी की नाक दांतों से चबाकर अलग कर दी, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और जीजा फरार हो गए थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Sep 20, 2025

shivpuri
Suspicious husband bites off wife nose

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक पति ने अपने दांतों से पत्नी की दांत काटकर अलग कर दी और पत्नी को 'सूर्पणखा' बना दिया। पति की इस हरकत में उसके जीजा ने भी साथ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाक कटने के कारण घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

पति ने दांत से काटी पत्नी की नाक

23 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि 16 सितंबर की रात करीब 10 बजे पति राजेश और जीजा सलीम घर पर आए। घर आने के बाद पति व जीजा उससे विवाद करने लगे और गालियां देने लगे। इसके बाद जीजा ने उसके हाथ पकड़े और पति राजेश ने अपने दांवों से उसकी नाक को तब तक काटा जब तक की वो कटकर अलग नहीं हो गई। वो दर्द से चीखती रही लेकिन पति और जीजा को उस पर तरस नहीं आया। नाक काटने के बाद पति और जीजा दोनों उसे घायल हालत में छोड़कर घर से भाग गए।

ये भी पढ़ें

एमपी की ‘मुस्कान’ से मिलने आए यूपी के शख्स के छूटे पसीने, भगा-भगा आया भतीजा…
टीकमगढ़
tikamgarh

पत्नी पर शक करता है पति

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति राजेश व जीजा सलीम मौके से फरार हो गए थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति राजेश ने बताया कि उसे शक है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से बातचीत करती है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इधर नाक कटने के कारण घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

सांप ने मां को काटा बच्चे की हुई मौत ! मां सुरक्षित..जानें पूरा मामला
श्योपुर
sheopur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 10:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / जीजा ने पकड़े हाथ और शक्की पति ने बीवी को बना दिया ‘सूर्पणखा’…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.