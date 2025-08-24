रिटायरमेंट पर लाखों रूपये मिले तो 15 साल बाद पत्नी-बेटे आए और पिता को जमकर पीटा..

घटना शिवपुरी जिलेके भोंती थाना इलाके के चंदावनी गांव की है जहां रहने वाले प्रतिपाल सिंह यादव के साथ उनकी पत्नी व बेटों ने जमकर मारपीट की है। पत्नी व बेटे करीब 15 साल से अलग झांसी में रह रहे थे। प्रतिपाल सिंह इसी साल मार्च महीने में डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं और उन्हें रिटायरमेंट पर ईपीएफ के 20 लाख रूपये मिले हैं और 33 लाख रूपये मिलना अभी बाकी है। जब लाखों रूपये रिटायरमेंट पर प्रतिपाल को मिलने की खबर पत्नी व उनके बेटों को लगी तो वो झांसी से चंदावनी गांव पहुंचे और पैसों की खातिर जमकर मारपीट की।