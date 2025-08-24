Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

रिटायरमेंट पर लाखों रूपये मिले तो 15 साल बाद पत्नी-बेटे आए और पिता को जमकर पीटा..

mp news: रिटायर्ड डीएसपी के साथ पत्नी-बेटों का मारपीट करते वीडियो आया सामने, थाने में दर्ज कराई शिकायत...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Aug 24, 2025

shivpuri
Wife and sons beat up retired DSP for his retirement money (source-patrika)

mp news: बाप बड़ा न भैय्या, सबसे बड़ा रूपैया..जी हां कुछ इसी तरह का मामला मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में सामने आया है जहां रिटायरमेंट पर मिले लाखों रूपयों के लिए एक पत्नी ने सारी मर्यादाएं लांघ दीं और अपने जवान बेटों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं मां-बेटे मिलकर पिता का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाना चाह रहे थे लेकिन लोगों ने वीडियो बना लिया जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाए।

रिटायर्ड डीएसपी से पत्नी-बेटों ने की मारपीट

घटना शिवपुरी जिलेके भोंती थाना इलाके के चंदावनी गांव की है जहां रहने वाले प्रतिपाल सिंह यादव के साथ उनकी पत्नी व बेटों ने जमकर मारपीट की है। पत्नी व बेटे करीब 15 साल से अलग झांसी में रह रहे थे। प्रतिपाल सिंह इसी साल मार्च महीने में डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं और उन्हें रिटायरमेंट पर ईपीएफ के 20 लाख रूपये मिले हैं और 33 लाख रूपये मिलना अभी बाकी है। जब लाखों रूपये रिटायरमेंट पर प्रतिपाल को मिलने की खबर पत्नी व उनके बेटों को लगी तो वो झांसी से चंदावनी गांव पहुंचे और पैसों की खातिर जमकर मारपीट की।

ग्रामीणों ने बनाया वीडियो

जिस वक्त पत्नी व बेटे रिटायर्ड डीएसपी के साथ मारपीट कर रहे थे तब वहां मौजूद ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पैसों के लालची मां-बेटे रिटायर्ड डीएसपी को अपहरण कर अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते कामयाब नहीं हो पाए। रिटायर्ड डीएसपी ने पत्नी व बेटों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। बताया गया है कि पत्नी व बेटे जबरदस्ती उनका एटीएम व मोबाइल भी छीनकर ले गए हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / रिटायरमेंट पर लाखों रूपये मिले तो 15 साल बाद पत्नी-बेटे आए और पिता को जमकर पीटा..

