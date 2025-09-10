खूंखार जानवर ने किया हमला तो महिला ने साड़ी को बना लिया ‘हथियार’

सियार ने जब सूरजी बाई पर हमला किया तो उसने अपनी साड़ी उतारकर उसे ही हथियार बना लिया। सूरजी बाई ने साड़ी उतारकर सियार की गर्दन में लपेट दी और फिर पूरी ताकत से फंदे को तब तक कसती गई जब तक सियार मर नहीं गया। सियार के साथ हुए इस संघर्ष में महिला सूरजी बाई को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे सियार ने शरीर पर कई जगह काटा है। जैसे ही गांव के लोगों को सियार के सूरजी बाई पर हमला करने की खबर लगी तो वो खेत पर पहुंचे वहां सूरजी बाई बेहोश पड़ी हुई थी और पास ही सियार मरा हुआ था जिसके गले में साड़ी का फंदा कसा था। सूरजी बाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।