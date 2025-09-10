Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिवपुरी

खूंखार जानवर ने किया हमला तो महिला ने साड़ी को बना लिया ‘हथियार’

mp news: खेत में काम कर रही 55 साल की महिला पर सियार ने किया हमला, करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच चला संघर्ष, सियार की मौत, महिला गंभीर घायल...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Sep 10, 2025

shivpuri news
woman saved her life from jackal attack by making saree as weapon

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक महिला ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी को हथियार बना लिया। महिला खेत पर हमला कर रही थी तभी खूंखार जानवर ने उस पर हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी साड़ी का फंदा बनाकर जानवर के गले पर कस दिया। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक संघर्ष चला लेकिन आखिर में महिला की जीत हुई जिसने खूंखार जानवर को मार डाला। जानवर के हमले में हमले भी गंभीर घायल हुई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें

रिश्वत लेते पकड़ाईं तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर
indore

खूंखार सियार ने किया महिला पर हमला

हैरान कर देने वाली ये घटना शिवपुरी जिले के बदरवास थाना इलाके के बरखेड़ा गांव की है। जहां रहने वाली 55 साल की सूरजी बाई अपने खेत पर घास काट रही थी। इसी दौरान वहां सियार आ गया और उसने सूरजी बाई पर हमला कर दिया। सियार महिला पर झपटा तो पहले तो सूरजी बाई डर गई लेकिन फिर जान बचाने के लिए वो सियार से भिड़ गई। करीब 30 मिनट तक सूरजी बाई और सियार के बीच खेत पर 'मौत' की लड़ाई होती रही।

साड़ी को बनाया हथियार

सियार ने जब सूरजी बाई पर हमला किया तो उसने अपनी साड़ी उतारकर उसे ही हथियार बना लिया। सूरजी बाई ने साड़ी उतारकर सियार की गर्दन में लपेट दी और फिर पूरी ताकत से फंदे को तब तक कसती गई जब तक सियार मर नहीं गया। सियार के साथ हुए इस संघर्ष में महिला सूरजी बाई को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे सियार ने शरीर पर कई जगह काटा है। जैसे ही गांव के लोगों को सियार के सूरजी बाई पर हमला करने की खबर लगी तो वो खेत पर पहुंचे वहां सूरजी बाई बेहोश पड़ी हुई थी और पास ही सियार मरा हुआ था जिसके गले में साड़ी का फंदा कसा था। सूरजी बाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा नेता का महिला मित्र के साथ अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी से निकाला
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 05:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / खूंखार जानवर ने किया हमला तो महिला ने साड़ी को बना लिया ‘हथियार’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.