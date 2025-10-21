Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

एमपी में यहां रास्ते पर लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ती हैं गायें, अजब-गजब है परम्परा

Strange Tradition : मांगी गई मन्नत बीते साल में कभी भी पूरी होने पर यहां परम्परा के नाम पर खुद पर से गाय का झुंड दौड़ाते हैं ग्रामीण। बीते कई साल से भील समुदाय के लोग इस अनोखी पम्परा का पालन करते आ रहे हैं।

2 min read

शिवपुरी

image

Faiz Mubarak

Oct 21, 2025

Strange Tradition

बदरवास में मनाया जाता है गौ-गाय पर्व (Photo Source- Patrika Input)

संजीव जाट की रिपोर्ट

Strange Tradition : भारत देश अपने त्योहारों के साथ-साथ उनसे जुड़ी परंपराओं के लिए भी दुनियाभर में अपनी एक खास पहचान रखता है। बात करें हालिया देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की तो इसे भी देशभर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। दीपों के इस त्योहार से जुड़ी अलग-अलग इलाकों की अलग-अलग परम्पराएं है। एक ऐसी ही अनोखी परम्परा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली बदरवास तहसील के ग्राम खैराई में दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है।

यहां ग्रामीणों की पूरे साल में कभी भी मन्नत पूरी होती है तो वो दीपावली के अगले दिन यहां के लोग गाय की पूजा करते हैं। यही नहीं, पूजा के बाद परम्परा के नाम पर वो उन पूजी जाने वाली गायों को अपने ऊपर से भी गुजारते हैं। इस अनोखी परम्परा को 'गौ-गाय पर्व' के रूप में मनाया जाता है।

दिवाली के अगले दिन यहां मनाया जाता है 'गौ-गाय पर्व'

दरअसल, शिवपुरी जिले के बदरवास विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैराई में बीते सवा सौ साल से ये परम्परा मनाई जाती आ रही है। इस अनोखी और रोमांचित कर देने वाली परम्परा को स्थानीय ग्रामीणों ने इस बार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। मंगलवार को सबसे पहले ग्रामीणों ने गाय की पूजा अर्चना कर पर्व मनाया। इसके बाद गांव के वो लोग एक मार्ग पर इकट्ठे हुए। इनमें वो लोग एक स्थान पर आ गए, जिनकी सालभर में मांगी गई कोई मन्नत पूरी हुई है। ये लोग संबंधित मार्ग पर में लेट गए। इसके बाद उस सड़क से दर्जनों की संख्या में गायें दौड़ते हुए गुजरी और मार्ग पर लेटे लोगों के ऊपर से गुजर गईं। खास बात ये है कि, ये पूरा घटनाक्रम इतना हैरतंगेज होता है कि, कुछ देर के लिए मन्नत मांगने वालों से लेकर उन्हें देखने वालों तक की सांसें थम जाती हैं।

भील समुदाय के लोग मनाते हैं ये परम्परा

खास बात ये है कि, मन्नत के लिए ऊपर से गुजारी जाने वाली गायों को पहले विशेष ढंग से सजाया जाता है। इस पर्व विशेष रूप से गांव में रहने वाले भील समुदाय के लोग मनाते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। इस परंपरा के तहत मन्नत मांगने वाले युवक 5 दिन तक गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर में रहकर पूजा-अर्चना कर उपवास करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा लगने पर ये मन्नतधारी अपनी मनोकामना पूरी होने पर गाय की पूजा करते हैं। इस दौरान ये लोग गाय को नारियल, फूल चढ़ाकर भवानी माता की चुनरी के साथ पूरे गांव में घूमाते हैं।

कृप्या ध्यान दें

इसके बाद गायों को लेकर एक सकरी गली में लाइन लगाकर लेट जाते हैं और ये गाय उनके ऊपर से दौड़ते हुए गुजर जाती हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों का दावा है कि गायों के ऊपर से गुजरने के बावजूद मन्नत मांगने वाला कोई व्यक्ति अबतक घायल नहीं हुआ है। हालांकि, तमाम दावों के विपरीत ये परम्परा लोगों की जान से खिलवाड़ करती प्रतीत होती है, इसलिए पत्रिका.कॉम ऐसी किसी परम्परा का समर्थन नहीं करता। मात्र खबर के तौर पर ये जाकारी आपतक पहुंचा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट
भोपाल
Rain Alert In MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में यहां रास्ते पर लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ती हैं गायें, अजब-गजब है परम्परा

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा ‘मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात

mp news jyotiraditya scindia
शिवपुरी

मगरमच्छ से मोटी हो गई सिंधिया की चमड़ी, पटवारी का केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला

Jitu Patwari said Scindia's skin has become thicker than a crocodile
शिवपुरी

एक्शन मोड में आए सीएमओ, लापरवाही बरतने वाले पांच कर्मचारी निलंबित

mp news
शिवपुरी

दरोगा के बाद CBI ने 2 लाख के इनामी TI को भी दबोचा, बेहद संगीन है मामला

MP News
शिवपुरी

NHAI की बड़ी लापरवाही! बीच सड़क से बिना खंभे हटाए ही शुरु कर दिया सर्विस रोड का निर्माण

शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.