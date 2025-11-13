SBI का कारनामा! एफडी के नाम पर मजदूर का किया बीमा, 1 लाख कटे तो खुली बैंक की पोल

मजदूर छोटे प्रजापति ने बताया कि मैं मजदूर हूं और जैसे-तैसे हाथ ठेला चलाकर अपना व परिवार का गुजारा करता हूं। मैं एक लाख रुपए साल की पॉलिसी क्यों लेने लगा। छोटे प्रजापति का कहना है कि 3 से 4 महीनों में मुझे अपनी नातिनी की शादी करनी है और इस कारण से पैसो की जरूरत है, लेकिन बैंक वाले पॉलिसी के रूप में जमा दो लाख रुपए देने को तैयार नहीं है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि पॉलिसी में यह नियम है कि ५ साल से पहले पॉलिसी को नहीं तुड़वा सकते। छोटे प्रजापति ने बैंक प्रबंधन से लेकर कलेक्टर से मामले में शिकायत करते हुए पॉलिसी में जमा दो लाख रुपए वापस दिलवाने की मांग की है।