शिवपुरी

शादी के 7 दिन बाद युवक ने प्रेमिका संग पुल से कूदकर दी जान

love couple: यूपी के रहने वाले थे युवक-युवती के शव दो दिन बाद पानी में उतराते मिले, दुपट्टे से बंधे मिले एक एक पैर...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Aug 22, 2025

shivpuri
UP Love Couple Suicide By Jumping in River Sindh (source-patrika)

love couple: उत्तरप्रदेश के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में सिंध नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव दो दिन बाद नदी में उतराते मिले हैं जिन्हें पुलिस ने नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। प्रेमी युगल की पहचान कर ली गई है और उनके परिजन को भी शिवपुरी पुलिस ने सूचना दे दी है। प्रेमी जोड़े ने अमोला पुल से सिंध नदी में कूदकर खुदकुशी की है।

बाइक पर पुल पर खड़ी कर लगाई छलांग

शिवपुरी के अमोला थाना इलाके में 20 अगस्त की सुबह अमोला पुल से सिंध नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाले प्रेमी जोड़े के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक झांसी के सीपरी बाजार का रहने वाला 24 साल का अमन प्रजापति अपनी प्रेमिका सविता निवासी अमरोहा यूपी के साथ बाइक पर सवार होकर शिवपुरी की तरफ आ रहा था। जब दोनों अमोला पुल पर पहुंचे तो अमन ने प्रेमिका सविता के दुपट्टे से अपना व सविता का एक-एक पैर बांधा और बाइक को पुल पर खड़ी कर सीधे सिंध नदी में छलांग लगा दी थी। पुलिस को अमन की बाइक पुल पर खड़ी हुई मिली थी और उसके नंबर से ही पुलिस ने अमन के परिजन से संपर्क किया था।

13 अगस्त को हुई थी अमन की शादी

अमन की बाइक लावारिस हालत में अमोला पुल पर मिलने की सूचना के बाद उसके झांसी में रहने वाले परिजन ने सीपरी बाजार थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को शव मिलने के बाद सूचना दिए जाने पर परिजन अमोला पहुंचे जहां अमन के पिता ने बताया कि अमन और सविता के प्रेम प्रसंग का पता चलने के बाद उन्होंने 13 अगस्त को अमन की शादी करा दी थी। लेकिन सविता को जब इसका पता चला तो वो 19 अगस्त को झांसी आई और फिर दोनों घर से बाइक स भाग गए थे। सविता के परिजनों से भी पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है।

22 Aug 2025 06:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शादी के 7 दिन बाद युवक ने प्रेमिका संग पुल से कूदकर दी जान

