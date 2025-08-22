शादी के 7 दिन बाद युवक ने प्रेमिका संग पुल से कूदकर दी जान

शिवपुरी के अमोला थाना इलाके में 20 अगस्त की सुबह अमोला पुल से सिंध नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाले प्रेमी जोड़े के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक झांसी के सीपरी बाजार का रहने वाला 24 साल का अमन प्रजापति अपनी प्रेमिका सविता निवासी अमरोहा यूपी के साथ बाइक पर सवार होकर शिवपुरी की तरफ आ रहा था। जब दोनों अमोला पुल पर पहुंचे तो अमन ने प्रेमिका सविता के दुपट्टे से अपना व सविता का एक-एक पैर बांधा और बाइक को पुल पर खड़ी कर सीधे सिंध नदी में छलांग लगा दी थी। पुलिस को अमन की बाइक पुल पर खड़ी हुई मिली थी और उसके नंबर से ही पुलिस ने अमन के परिजन से संपर्क किया था।