यूपी BJP में भी मिला मनोहर लाल धाकड़ जैसा नेता, लड़की के साथ आपत्तिजनक संबंध का फोटो वायरल…बोला, बदनाम किया जा रहा

कुछ दिनों पहले दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेस वे पर मध्यप्रदेश के एक बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ खुलेआम हाइवे पर गर्ल फ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था, इस बार सिद्धार्थनगर जिले से ही चौंकाने वाली घटना आई हैं। सिद्धार्थनगर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि को पार्टी से निकाल दिया गया है। अग्रहरि का एक लड़की के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल होने लगा वायरल हो रहा था। जब मामले की चर्चा ऊपर तक पहुंची तब नेतृत्व ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोषी को पार्टी से निकाल दिया।
फिलहाल, प्रदेश महामंत्री गोविंद नरायण शुक्ल ने लेटर जारी कर उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेटर में उनका नाम और पद, दोनों लिखा हुआ है। गोविंद नरायण ने कहा, भाजपा किसी भी तरह के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्ल ने कहा कि निर्णय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी इस विषय पर विस्तृत वार्ता कर लिया गया ।
गौरीशंकर अग्रहरि बोले कि मुझे बदनाम करने के लिए यह साजिश की गई है, वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया है। जिसने ऐसा किया है, हम उसे जानते हैं। वह राजनीति के चक्कर में कर रहे हैं। इतना नीचे गिर जाएंगे नहीं पता था, मैं भाजपा के किसी पद पर भी नहीं हूं। 2020 में भाजपा ने जिला उपाध्यक्ष की कमान सौंपी। 2023 में बांसी नगरपालिका चुनाव में इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था। लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया।