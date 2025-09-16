यूपी BJP में भी मिला मनोहर लाल धाकड़ जैसा नेता, लड़की के साथ आपत्तिजनक संबंध का फोटो वायरल…बोला, बदनाम किया जा रहा

कुछ दिनों पहले दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेस वे पर मध्यप्रदेश के एक बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ खुलेआम हाइवे पर गर्ल फ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था, इस बार सिद्धार्थनगर जिले से ही चौंकाने वाली घटना आई हैं। सिद्धार्थनगर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि को पार्टी से निकाल दिया गया है। अग्रहरि का एक लड़की के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल होने लगा वायरल हो रहा था। जब मामले की चर्चा ऊपर तक पहुंची तब नेतृत्व ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोषी को पार्टी से निकाल दिया।