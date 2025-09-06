SP सिद्धार्थनगर का बड़ा एक्शन, आठ थानेदारों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

जानकारी के मुताबिक गौरव सिंह को ढेबरुआ से बांसी का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। बांसी के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी को शोहरतगढ़ भेजा गया है। चुनाव सेल से राजेश कुमार को चिल्हिया का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। अपराध शाखा से रविन्द्र सिंह को चुनाव सेल की जिम्मेदारी दी गई है। मिश्रौलिया थाने से नारायण लाल श्रीवास्तव को ढेबरुआ का थानाध्यक्ष बनाया गया है। चिल्हिया के थानाध्यक्ष रामदेव को त्रिलोकपुर भेजा गया है। कपिलवस्तु से बृजेश सिंह को मिश्रौलिया और त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष विपिन प्रकाश सिंह को कपिलवस्तु का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।