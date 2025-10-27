यूपी में BJP के पूर्व विधायक का विवादित बयान… दो हिंदू लड़कियों के बदले दस मुस्लिम लड़कियां लाओ, सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह
सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से BJP के पूर्व विधायक का हैरान करने वाला बयान आया है, उन्होंने भरी जनसभा में कहा है कि अगर मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम दस मुस्लिम लड़की को लेकर जाओ। शादी-विवाह का पूरा खर्चा हम करेंगे, सुरक्षा की भी गारंटी देते हैं। पूर्व विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि की पूर्व BJP विधायक धनखरपुर गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यब बात कही थी।
पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, एक महीने के भीतर दो हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है। इसी सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में यह तय हुआ कि इन दोनों लड़कियों के बदले दस मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया जाएगा। पूर्व विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि दो के बदले दस मुस्लिम लड़कियां लाओ।
पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि डुमरियागंज को लोग मिनी पाकिस्तान कहते थे। जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इन लोगों का आतंक काम हुआ है। नहीं तो यहां दर्जनों गांव ऐसे थे, जहां हिंदू वहां मुस्लिमों के सामने लाचार कि तरह रहते थे। पूर्व विधायक ने कहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न होता था, अब प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है अब घबड़ाने की जरूरत नहीं, जो छेड़े उसे छोड़ो नहीं। फिलहाल इस बयान पर विपक्षी दलों के भी पलटवार आने शुरू हो गए हैं।
