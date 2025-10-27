यूपी में BJP के पूर्व विधायक का विवादित बयान… दो हिंदू लड़कियों के बदले दस मुस्लिम लड़कियां लाओ, सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं

सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से BJP के पूर्व विधायक का हैरान करने वाला बयान आया है, उन्होंने भरी जनसभा में कहा है कि अगर मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम दस मुस्लिम लड़की को लेकर जाओ। शादी-विवाह का पूरा खर्चा हम करेंगे, सुरक्षा की भी गारंटी देते हैं। पूर्व विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि की पूर्व BJP विधायक धनखरपुर गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यब बात कही थी।