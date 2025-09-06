पुलिस के सामने लगते रहे नारे “जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा”…हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, कारवाई की मांग

शुक्रवार को सिद्धार्थनगर के बढ़नी कस्बे में निकले बारावफात जुलूस के दौरान लगाए गए विवादित नारों ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों ने खुलेआम "जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा" जैसे नारे लगाए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई।
विहिप जिलाध्यक्ष बृजेश पांडे ने बताया कि इस बात की जानकारी मिलते ही शुक्रवार शाम कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिलाध्यक्ष ने कहा कि बढ़नी सहित कई कस्बों में यह नारे लगे लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रजत तिवारी ने बारावफात जुलूस के दौरान नारेबाजी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है।
CO शोहरतगढ़ प्रवीण प्रकाश ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई होगी। वहीं, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।जिला अध्यक्ष बृजेश पांडे ने कहा कि विहिप का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन की राह अपनाएगा। इस विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे।