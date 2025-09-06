पुलिस के सामने लगते रहे नारे “जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा”…हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, कारवाई की मांग

विहिप जिलाध्यक्ष बृजेश पांडे ने बताया कि इस बात की जानकारी मिलते ही शुक्रवार शाम कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिलाध्यक्ष ने कहा कि बढ़नी सहित कई कस्बों में यह नारे लगे लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रजत तिवारी ने बारावफात जुलूस के दौरान नारेबाजी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है।