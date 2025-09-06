Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

पुलिस के सामने लगते रहे नारे “जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा”…हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, कारवाई की मांग

सिद्धार्थनगर में कई जगह बारावफात के जुलूस में विवादित नारे लगे, इसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीडियो फुटेज देख कर पुलिस अधिकारियों से दोषियों पर कारवाई की मांग की।

सिद्धार्थनगर

anoop shukla

Sep 06, 2025

Up news, sidharth nagar
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बारावफात जुलूस में लगे विवादास्पद नारे

शुक्रवार को सिद्धार्थनगर के बढ़नी कस्बे में निकले बारावफात जुलूस के दौरान लगाए गए विवादित नारों ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों ने खुलेआम "जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा" जैसे नारे लगाए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई।

विवादित नारेबाजी से हिंदू संगठनों ने आक्रोश, कारवाई की मांग

विहिप जिलाध्यक्ष बृजेश पांडे ने बताया कि इस बात की जानकारी मिलते ही शुक्रवार शाम कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिलाध्यक्ष ने कहा कि बढ़नी सहित कई कस्बों में यह नारे लगे लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रजत तिवारी ने बारावफात जुलूस के दौरान नारेबाजी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर अड़ी थी लड़की, सेल्स गर्ल पर की हमला…दोनों में जमकर मारपीट
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

प्रवीण प्रकाश, CO शोहरतगढ

CO शोहरतगढ़ प्रवीण प्रकाश ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई होगी। वहीं, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।जिला अध्यक्ष बृजेश पांडे ने कहा कि विहिप का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन की राह अपनाएगा। इस विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे।

ये भी पढ़ें

प्यार में अंधी मां का बेरहम चेहरा, बच्चे के मुंह में कपड़ा बांधकर स्टेशन पर छोड़ा
औरैया
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 08:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / पुलिस के सामने लगते रहे नारे “जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा”…हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, कारवाई की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट