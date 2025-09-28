Patrika LogoSwitch to English

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 14 करोड़ का थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद, तस्करी का मॉडर्न तरीका देख कस्टम भी हैरान…ऐसे हुई बरामदगी

सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल से सटे खुनवा बार्डर पर आज चेकिंग के दौरान करोड़ों के थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद हुआ है। कस्टम ने यह कारवाई बखूबी अंजाम दी है और इसके अलावा केरल के दो हैंडलर भी गिरफ्तार किए गए हैं।

less than 1 minute read

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Sep 28, 2025

Up news, sidharthnagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, केरल के दो गांजा तस्कर गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में विदेशी गांजा बरामद किया गया है, यह पूरी करवाई कस्टम ने की है। इससे एक बार फिर तस्करी के सिर उठाने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के खुनवां बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने काठमांडू से दिल्ली जा रही नेपाली बस (लू 2 ख 6998) से 14.376 किलो थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 14 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है।

तस्करी का नया तरीका देख कस्टम भी हैरान, ऐसे हुई बरामदगी

नेपाली बस की जब कस्टम ने दंगा जांच की तब बस की डिग्गी में दो थाईलैंड निर्मित इलेक्ट्रिक गीजर मिले। जब गीजर खोले गए तो अधिकारियों ने पाया कि उनके सभी पार्ट्स निकालकर खाली हिस्सों में गांजे के पैकेट छिपा दिए गए थे। तस्करी का यह तरीका काफी मॉडर्न था लेकिन कस्टम ने अपनी सफल कारवाई करते हुए गांजे की बरामदगी कर ली।

कस्टम की छापेमारी में केरल के दो हैंड़लर गिरफ्तार

कस्टम ने गांजे की बरामदगी के साथ ही बस में बैठे दो केरल के युवक मोहम्मद एहतेशाम पुत्र मोईउद्दीन, निवासी अझुआल अप्पम, पोककोटूर, वालुवम्बरम, जिला मलप्पुरम, केरल और मोहम्मद राशिद , पुत्र नौशाद, निवासी पेरमपल्ली, मलप्पुरम, केरल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे कई वर्षों से थाईलैंड में कार्यरत रहे और वहीं से इंटरनेशनल तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। कस्टम इंस्पेक्टर खुनवां शंभू प्रसाद ने बताया कि दोनों हैंडलर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है जल्द ही बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा

UP News : जबरन संबंध बनाता था मौलवी! पेट में दर्द की जांच कराई तो गर्भवती निकली किशोरी
सहारनपुर

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 14 करोड़ का थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद, तस्करी का मॉडर्न तरीका देख कस्टम भी हैरान…ऐसे हुई बरामदगी

यूपी BJP में भी मिला मनोहर लाल धाकड़ जैसा नेता, लड़की के साथ आपत्तिजनक संबंध का फोटो वायरल…बोला, बदनाम किया जा रहा

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

SP सिद्धार्थनगर का बड़ा एक्शन, आठ थानेदारों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

Up news, sidharthnagar news
सिद्धार्थनगर

पुलिस के सामने लगते रहे नारे “जो हमसे टकराएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा”…हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, कारवाई की मांग

Up news, sidharth nagar
सिद्धार्थनगर

मिड-डे मील खाने से मना किया तो प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, बोले- हाथ-पैर तोड़ दूंगा, मासूम पर बरसाई लाठियां

up school principal beats student mid day meal refusal siddharthnagar
सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में ग्रामीण खुद कर रहे हैं घरों की सुरक्षा, बोले…पुलिस सो रही है, अब उन्हें जागना पड़ेगा

Up news, police, crime
सिद्धार्थनगर
