इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 14 करोड़ का थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद, तस्करी का मॉडर्न तरीका देख कस्टम भी हैरान…ऐसे हुई बरामदगी

कस्टम ने गांजे की बरामदगी के साथ ही बस में बैठे दो केरल के युवक मोहम्मद एहतेशाम पुत्र मोईउद्दीन, निवासी अझुआल अप्पम, पोककोटूर, वालुवम्बरम, जिला मलप्पुरम, केरल और मोहम्मद राशिद , पुत्र नौशाद, निवासी पेरमपल्ली, मलप्पुरम, केरल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे कई वर्षों से थाईलैंड में कार्यरत रहे और वहीं से इंटरनेशनल तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। कस्टम इंस्पेक्टर खुनवां शंभू प्रसाद ने बताया कि दोनों हैंडलर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है जल्द ही बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा