इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 14 करोड़ का थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद, तस्करी का मॉडर्न तरीका देख कस्टम भी हैरान…ऐसे हुई बरामदगी

फोटो सोर्स: पत्रिका, केरल के दो गांजा तस्कर गिरफ्तार
सिद्धार्थनगर में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में विदेशी गांजा बरामद किया गया है, यह पूरी करवाई कस्टम ने की है। इससे एक बार फिर तस्करी के सिर उठाने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के खुनवां बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने काठमांडू से दिल्ली जा रही नेपाली बस (लू 2 ख 6998) से 14.376 किलो थाईलैंड निर्मित गांजा बरामद किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 14 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है।
नेपाली बस की जब कस्टम ने दंगा जांच की तब बस की डिग्गी में दो थाईलैंड निर्मित इलेक्ट्रिक गीजर मिले। जब गीजर खोले गए तो अधिकारियों ने पाया कि उनके सभी पार्ट्स निकालकर खाली हिस्सों में गांजे के पैकेट छिपा दिए गए थे। तस्करी का यह तरीका काफी मॉडर्न था लेकिन कस्टम ने अपनी सफल कारवाई करते हुए गांजे की बरामदगी कर ली।
कस्टम ने गांजे की बरामदगी के साथ ही बस में बैठे दो केरल के युवक मोहम्मद एहतेशाम पुत्र मोईउद्दीन, निवासी अझुआल अप्पम, पोककोटूर, वालुवम्बरम, जिला मलप्पुरम, केरल और मोहम्मद राशिद , पुत्र नौशाद, निवासी पेरमपल्ली, मलप्पुरम, केरल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे कई वर्षों से थाईलैंड में कार्यरत रहे और वहीं से इंटरनेशनल तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। कस्टम इंस्पेक्टर खुनवां शंभू प्रसाद ने बताया कि दोनों हैंडलर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है जल्द ही बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा
