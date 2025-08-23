सिद्धार्थनगर में ट्रिपल मर्डर…हैवानियत ऐसी कि चाकुओं के वार से मां, पिता और बेटी के मांस के लोथड़े तक निकाल दिए

मृतकों की पहचान मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के घटवाडीह केवटहिया निवासी रामकला निषाद, उनकी पत्नी और बेटी के रूप में हुई है। आरोपी ने पहले मान, बाप को चाकुओं से गोदा, हमला होते देख बेटी बचाने आई तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद फरार हो गए। घटनास्थल का सीन बड़ा भयावह था, हत्यारों ने इतनी निर्दयता से मारा था कि मृतकों के शरीर से मांस तक बाहर आ गए थे। शवों को देखते ही ग्रामीण भी बदहवास हो रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण भी उग्र हो गए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर का नाम मुकेश कुमार निषाद है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।