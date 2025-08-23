सिद्धार्थनगर में ट्रिपल मर्डर…हैवानियत ऐसी कि चाकुओं के वार से मां, पिता और बेटी के मांस के लोथड़े तक निकाल दिए

सिद्धार्थनगर में जघन्य हत्याकांड की वारदात हुई है, यहां पति–पत्नी और बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पति–पत्नी के अगल–बगल और बेटी की कुछ दूर पर लाश मिली है, थोड़ी ही देर में जिले में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां भारी फोर्स के साथ पहुंची। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतकों की पहचान मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के घटवाडीह केवटहिया निवासी रामकला निषाद, उनकी पत्नी और बेटी के रूप में हुई है। आरोपी ने पहले मान, बाप को चाकुओं से गोदा, हमला होते देख बेटी बचाने आई तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद फरार हो गए। घटनास्थल का सीन बड़ा भयावह था, हत्यारों ने इतनी निर्दयता से मारा था कि मृतकों के शरीर से मांस तक बाहर आ गए थे। शवों को देखते ही ग्रामीण भी बदहवास हो रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण भी उग्र हो गए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर का नाम मुकेश कुमार निषाद है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।